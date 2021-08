Sprout World lanza su edición especial de lápices contra la extinción de las abejas Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 11:22 h (CET) Las abejas están en peligro de extinción: Sprout World propone como solución trabajar en la educación y en plantar más flores. El paquete de lápices de edición especial para las abejas contiene cinco lápices plantables, cada uno con diferentes semillas seleccionadas aptas para las abejas Escribir, plantar y cultivar flores para las abejas, esa es la nueva propuesta de Sprout World (www.sproutworld.com) la empresa inventora de los famosos lápices plantables que están disponibles en más de 80 países.

Las abejas están en peligro de extinción, pero todavía hay muchas cosas que se puedehacer para ayudarlas a sobrevivir. Por este motivo, la compañía danesa propone una nueva idea en su edición especial The Happy Bee Edition: convertir en flores aptas para las abejas después de su uso sus icónicos lápices.

Las abejas pueden ser pequeñas, pero juegan un papel importante en el planeta y en nuestra vida cotidiana. Y es que estos insectos polinizan uno de cada tres bocados de comida que la gente come. Todo, desde naranjas y pepinos hasta arándanos y sandías, depende de las abejas. Literalmente hacen brotar el mundo.

"Hagamos que el mundo brote" es el lema de Sprout World, la empresa con sede en Dinamarca detrás de los únicos lápices plantables del mundo. Esta vez la compañía se centra en unas de las criaturas más pequeñas pero más importantes de la Tierra: las abejas.

Michael Stausholm, fundador de Sprout World explica, "Entendemos que no se trata sólo de vender lápices y delineadores de ojos plantables, por encima de todo proponemos una apuesta por la educación ambiental y trabajamos para informar a todo el mundo para formar a la sociedad en un mundo más sostenible, ecológico y verde".

Un problema complejo, una solución: plantar

Las abejas están en peligro de extinción por muchas razones: falta de hábitat, naturaleza menos salvaje, pesticidas, mohos y ácaros. Es un problema complejo, pero se puede comenzar con una cosa simple: Plantar más flores y diseñar los productos que se usan con una segunda vida. Ambas medidas son de lo que se tratan los lápices plantables de Sprout World.

Un lápiz que se puede plantar siempre es un buen punto de partida. El lápiz Sprout Bee hace que sea fácil entender que cuando incluso una herramienta simple como un lápiz puede ser sostenible desde la producción hasta el final de su vida útil, ¿qué más se puede hacer?

Cultivar más flores y plantas alentará a las abejas a visitar su jardín o jardineras. Con Happy Bee Edition, no se tiene que adivinar qué semillas cultivar, ya que el paquete contiene cinco lápices, cada uno con diferentes semillas aptas para las abejas.

Los lápices para plantar no salvarán a las abejas, pero un lápiz que se pueda plantar en plantas y flores aptas para las abejas después de su uso es una forma única de plantear este tema tan importante. Y devolver algo significativo a la naturaleza.

Qué semillas contiene:

Sprout World ha seleccionado 5 semillas que son las ideales para las abejas, para que de sus lápices plantables broten hierbas silvestres aptas para estos pequeños insectos:

Salvia

Tomillo

Clavel

Chía

Cilantro Dónde comprar la edición especial Happy Bee:

En la tienda online shop.sproutworld.com

EnAmazon Spain:

https://www.amazon.es/Sprout-plantables-ecol%C3%B3gica-sostenible-naturaleza/dp/B095WR87L9?ref_=ast_sto_dp

