Bufetmèdic Barcelona: alquiler de despacho médico en Barcelona

viernes, 6 de agosto de 2021, 11:38 h (CET)

La sanidad privada es una opción cada vez más solicitada por los españoles, ya que, a raíz de la crisis económica, el sistema de sanidad pública se ha convertido insostenible económicamente.

Para poder atender a los pacientes, los profesionales de la salud y la medicina buscan consultas privadas con instalaciones y servicios de calidad donde proporcionar sus servicios. En este sentido, los sanitarios pueden encontrar alquiler de despacho médico en Barcelona en Bufetmèdic Sepúlveda, empresa que pone a disposición del profesional consultas con todos los servicios incluidos para que el profesional pueda dedicarse de manera plena y única a su profesión. Uno de los servicios ofrecidos es la gestión de cobro y facturación a mutuas.

Múltiples servicios incluidos Los profesionales de la sanidad prefieren trabajar en consultas donde se puedan olvidar de muchas responsabilidades, pudiéndose focalizar en el buen servicio y la atención que desean brindar a sus pacientes. Por esta razón, el colectivo tiende a preferir un alquiler de despacho médico en Barcelona que proporcione atención telefónica, recepción personalizada, gestión de agenda, espacios limpios, amplios, equipados y homologados, servicio de gestión de cobro a mutuas, o internet, entre otros.

Además, en Bufetmèdic Sepúlveda se ofrece la posibilidad de flexibilizar los contratos de alquiler mensualmente, escoger las instalaciones que el profesional desea utilizar y compartir consultas con otros profesionales de la salud, gracias al amplio cuadro médico con el que se cuenta, teniendo la oportunidad de captar el interés de clientes potenciales. Las instalaciones se encuentran en una zona totalmente céntrica de Barcelona, en la calle Sepúlveda 125, a solo 30 metros de la parada de metro línea 1 Urgell.

Ventajas del alquiler de despacho médico en Barcelona Son muchas las ventajas que tiene el alquiler de despacho médico en Barcelona, entre las cuales destacan la reducción de gastos en cuanto a no tener que realizar una inversión inicial, ni tener que pagar costes mensuales por motivo de limpieza, mantenimiento, consumo o personal. Además, desde Bufetmèdic Sepúlveda se ofrece la posibilidad de tener horarios adaptados a la disponibilidad del profesional de la salud, permitiéndole aumentar la productividad y estima entre sus pacientes, ya que solo se dedicará a ejercer plenamente la profesión.

El médico puede contratar los servicios solo en las mañanas o en las tardes, cosa que le permite tener una mayor libertad y autonomía de su profesión. De igual forma, contará con espacios multidisciplinarios pensados para médicos en todas las especialidades: cardiología, cirugía plástica, medicina estética, dermatología, hematología, nutrición, odontología y traumatología, teniendo todas las ventajas de una clínica consolidada.

Ya sea que se trate de un médico con una larga trayectoria en su profesión o alguien que esté comenzando en el sector, el alquiler de despacho médico en Barcelona es la opción perfecta, ya que puede que no sea fácil tener una oficina propia, sin embargo, de esta manera el profesional sanitario podrá disponer de un lugar totalmente adaptado para recibir pacientes y desarrollar el trabajo de la mejor manera posible.

