El Monterroso de Alessandro Bazzoni jugará la gran final de la Queen’s Cup

viernes, 6 de agosto de 2021, 09:46 h (CET) Alessandro explicó que no hay mejores competidores que ellos dos para llevar a cabo la final. Se jugará en el Guards Polo Club, en el Castillo de Windsorf donde estará la realeza. Los latinos se hacen presente también con la participación de Polito Pieres y Tomás Panelo El experto en polo Alessandro Bazzoni detalló que la final de la Queen’s cup dará uno de los mejores eventos del año. El gran favorito Adolfo se enfrentará contra Sheika Maitha, quien es multimillonaria de los Emiratos Árabes Unidos. Ella es dueña del equipo UAE Polo Team, por lo que las expectativas serán altas.

La Queen’s Cup es un torneo tradicional

Los torneos más significativos de polo son la Copa de Oro, el British Open y la Queen’s Cup. Desde siempre, el polo ha sido sinónimo de dinero y poder. Los jugadores están acompañados de sus patronas quienes son personas influyentes y adinerados de diferentes países. Este certamen tiene un límite de hándicap: 22 goles.

Por lo general, son 15 equipos que se dividen en 3 grupos diferentes. Las estrellas de estos equipos, obviamente son el patrón y en algunos casos lo acompaña otro jugador de nivel intermedio. En este tipo de copas el juego es más de habilidad que de velocidad, marcando un contraste entre el polo argentino y el polo de Londres y sus alrededores.

Cambiaso y su hijo jugarán la final

Cambiaso conoce muy bien la Queen’s Cup, ya que la ha ganado 10 veces. Su última copa fue en 2017 con RH Polo. Sin embargo, para él esta edición es importante ya que jugará con su hijo de 15 años que viene de gana el abierto de US y el British Open. Así que el jugador tendrá la oportunidad de ganar el torneo a los 46 años.

Adolfo declaró lo siguiente acerca del partido a disputar: “Todo está muy equilibrado, cualquiera puede ganar. Por ahí Park Place y King Power mostraron una mejor organización, sin embargo, todo está muy parejo”.

UAE Polo Team I y II

El experto analizó la otra cara de la moneda, donde se encuentran los contrincantes de Cambiaso. Los 2 equipos que participaron en la semifinal fueron de UAE Polo Team, ganando el equipo principal quién venía invicto (3-0). Su patrona Sheika Maitha junto a Polito Pieres y Tomás Panelo, vencieron por 14 a 10 a sus compañeros de marca.

Sheika es una deportista que práctica muchos deportes como el taekwondo y judo. Sus habilidades son tan sobresalientes que fue la primera atleta de los Emiratos Árabes Unidos en asistir a los juegos Olímpicos en dichas modalidades.

Su hijo Lukin sigue sus pasos de cerca, teniendo una participación significativa en el equipo UAE Polo Team II, quedando en segundo lugar. Maitha tiene muy buena relación con el argentino Lucas Monteverde quien fue campeón del abierto desde el 2005 hasta el 2009.

La final estará llena de emociones donde Adolfo espera obtener su 11va Copa y Sheika anhela darle la primera Queen’s Cup a su equipo UAE Polo Team.

