El Poder de tu Marca Personal, el libro del experto en marca personal Rubén Martín

viernes, 6 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

A la hora de conseguir que una marca personal tenga éxito en el mercado, no solo es necesario tener un talento específico. Más allá de este factor, resulta muy importante el hecho de contar con una buena estrategia para dar a conocer la marca, posicionarla y convertirla en un negocio rentable.

Rubén Martín, reconocido experto en marca personal, está ayudando a muchos emprendedores que han decidido descubrir y explotar sus talentos para hallar la independencia económica definitiva. A través de su libro El Poder de tu Marca Personal, el autor revela técnicas infalibles para potenciar al máximo las marcas personales de cualquier tipo de sector haciendo un recorrido en 3 fases: autoconocimiento, entrenamiento de habilidades y el lanzamiento de un producto mínimo viable.

Un manual que ya ha ayudado a muchas personas a rentabilizar su marca personal Los testimonios en Amazon confirman que el libro de Rubén Martín es un manual altamente valioso que ayuda a rentabilizar una marca personal a través de métodos y estrategias certeras.

El Poder de tu Marca Personal está dirigido especialmente a las personas que están emprendiendo, pero no tienen resultados y a personas que quieran reinventarse profesionalmente a través del emprendimiento.

La obra de Rubén Martín brinda cada una de las claves para convertir una marca personal en un negocio que dé frutos. Además, el autor destaca a lo largo del libro la importancia que tiene el hecho de que el lector encuentre su poder interior, la mejor versión de sí mismo y se reinvente para así dar paso a un emprendimiento destinado al éxito rotundo.

El enriquecedor viaje por el libro El Poder de tu Marca Personal El libro de Rubén Martín contiene el paso a paso para que las personas desarrollen habilidades que les permitan descubrir su potencial con el objetivo de crear una marca personal con renombre y, primordialmente, rentable. Uno de los grandes puntos positivos de este manual es que es guiado, fácil de entender y aplicar desde cero.

El libro no es únicamente teórico, al contrario, según el autor, es un ejercicio de autoconocimiento que ayuda a construir de la forma correcta los pilares de una marca personal.

La obra consta de 12 capítulos. Cada uno de ellos aborda temas completamente fundamentales para que un individuo, a través de sus conocimientos, cree una marca personal que tenga notoriedad y que sea sinónimo de ganancias económicas.

Con la lectura de este libro, el lector determinará cuál es el punto de partida para la creación de su marca personal, el propósito, el objetivo, aprenderá a identificar a su cliente ideal, a definir el producto a ofrecer y a elaborar un plan de acción, entre muchas otras cosas.

El interesado en adquirir este interesante libro puede hacerlo desde la página web del autor y también a través de Amazon. Por la compra del mismo se obtiene acceso a una Masterclass online de una hora con el experto en marca personal Rubén Martín.

