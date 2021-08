¿Amenaza la estupidez a Dios? Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

viernes, 6 de agosto de 2021, 10:29 h (CET) Dos por dos son cuatro, luego Dios no existe. Normalmente, saber que dos por dos son cuatro, imposibilita la creencia en Dios porque solo los muy ignorantes pueden creer en algo tan inverosímil como es la existencia de un Todopoderoso. Sin embargo, los que poseemos tal sabiduría, como tenemos el cerebro condicionado por la lógica científica, estamos por encima de tales supersticiones.

Aunque dicho así suena ridículo, más o menos fue lo que me dijo un profesor de matemáticas. Y yo le contesté:” ¿Y qué hacemos con Albert Einstein?” Yo me pregunto:” ¿Es la ciencia la que amenaza a Dios? ¿Será la estupidez? ¿Es el comportamiento de los creyentes? ¿La pederastia de algunos curas y la complicidad del clero al ocultarlo? ¿Es la inquisición? ¿la evolución de las especies? ¿La cobardía?”.

Todas estas preguntas son razonables pero, cuando estamos al borde de la muerte, después de que la ciencia nos diera la extremaunción, hay ateos que acuden a los curanderos. ¿Qué tendrá la muerte que convence sin palabras? Si Dios es una superstición, ¿Qué son los curanderos? Por otra parte, es de dominio público que Jordi Pujol y otros políticos, empresarios, financieros, etc. consultan a brujas, curanderos, echadores de cartas... Tanto es así, que con esta crisis se están forrando. En fin, estoy hecho un lío, oye.

Noticias relacionadas ¿Facilitará Cuba un Gobierno de Salvación en Venezuela? ​La decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors, fue vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses ¿Amenaza la estupidez a Dios? Venancio Rodríguez Sanz​ La vacunación va bien JD Mez Madrid, Gerona No pagan por pensar Venancio Rodríguez Sanz ​Una fuga real que sigue humillando Domingo Sanz