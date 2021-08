​¿Resucitar “las dos Españas”? Domingo Martínez Madrid Lectores

viernes, 6 de agosto de 2021, 09:37 h (CET) En un ligero análisis sobre este momento histórico, realizado durante unos día de vacaciones, he podido apreciar que la Conferencia Episcopal Española destaca la denuncia del riesgo de una vuelta artificial a "las dos Españas".

Parece que los obispos no pretenden sacralizar el régimen del 78 pero afirman que “este marco político constitucional ha devuelto a España una estabilidad no lograda durante siglos”. Por eso les alarma la puesta en cuestión de la Constitución, la monarquía, el poder judicial, así como las fuertes tensiones independentistas, que llenan de preocupación e incertidumbre a gran parte de la sociedad española.



Pienso que también es importante tener encuenta que señalan que la agenda ideológica del Gobierno en temas como la educación y la eutanasia, además de las que están en trámite sobre la memoria democrática y el aborto, se llevan a cabo sin diálogo y dificultan la imprescindible unidad para encarar la grave crisis educativa, sanitaria y económica que, sin duda, estamos sufriendo.

