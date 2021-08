Restaurante Vic Brasería: especialistas en carne y verdura a la brasa y en la cocina de alimentos sin gluten Emprendedores de Hoy

Los amantes de la carne y de las brasas catalanas encuentran en el restaurante Vic Brasería su lugar favorito para comer. El éxito del restaurante viene dado por la gran variedad de platos que ofrece, la atención personalizada y sus modernas instalaciones, que le permitirán al cliente disfrutar de una experiencia incomparable. La carne y verdura a la brasa y los alimentos sin gluten son los protagonistas de la carta, que incluye desde todo tipo de pan, embutidos, ensaladas, verduras, carnes y pescados hasta postres sin gluten.

Cocina tradicional catalana en Vic Brasería Los servicios del restaurante Vic Brasería destacan sobre el resto gracias a los amplios menús que ofrecen a los clientes. Este restaurante centra la mayoría de sus platos en la comida tradicional de Cataluña, haciendo especial enfoque a la preparación de carne y verduras a la brasa.

El restaurante trata de incluir a todos de acuerdo a sus gustos e ideales, es por eso que también cuenta con una sección exclusiva de platos 100% veganos. Por otro lado, ofrece opciones de comidas para los amantes de las verduras a la brasa y estos pueden elegir platos especiales sin gluten. Todos los productos utilizados en la cocina son 100% naturales y las piezas de carne son escogidas de manera detallada para ofrecer al usuario lo mejor del mercado. Los anteriores puntos hacen que Vic Brasería sea considerado un verdadero paraíso gastronómico de Cataluña, al que muchos clientes no pueden dejar pasar la oportunidad de ir cuando se encuentran en Barcelona. Además, la experiencia en este restaurante no solo se limita a sus buenos platos, también se debe a sus postres, bebidas y cenas tematizadas.

Instalaciones y salones de fiesta de Vic Brasería Una de las características a destacar del restaurante son sus instalaciones, las cuales dan un plus al consumidor, creando un ambiente de relajación ideal para citas románticas o reuniones de negocio. El cliente puede organizar una noche ideal, reservando una cena y posteriormente pasando a los salones especiales, donde podrá degustar los mejores vinos de la temporada. Este restaurante posee menús especiales pensados únicamente en el cliente, para que este pueda disfrutar de una experiencia única. Por lo que, si el cliente lo desea puede solicitar que su comida sea preparada directamente en su mesa, de manera que este pueda verificar la calidad de las carnes y de todos los ingredientes utilizados. Dada la calidad de Vic Brasería, es necesario que el cliente realice una reserva con anterioridad, la cual puede ser realizada de manera telefónica o directamente desde la página web del restaurante, donde también se puede consultar toda la carta del restaurante.

Los amantes de la buena comida disfrutarán mucho con sus visitas a este restaurante, ya que su calidad y variedad destacan sobre el resto de los restaurantes de la región. Además, ofrecen instalaciones tematizadas que ayudan a mejorar la experiencia, permitiendo que el cliente disfrute más la comida y tenga una excelente velada.

