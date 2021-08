Producto Pea Premium para intolerancias alimentarias de Sportnaturae Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de agosto de 2021, 20:30 h (CET)

Hay componentes como los intensificadores de sabor, conservantes o colorantes, entre otros, que se incluyen en los alimentos que se consumen habitualmente y no son de buen recibo para el cuerpo. Por ese motivo, las intolerancias y sensibilidades alimentarias han cobrado mucho protagonismo en los últimos años.

El producto PEA Premium se constituye de cápsulas fabricadas a base de componentes naturales. Este nuevo producto introducido en el mercado es la apuesta de Sportnaturae para mejorar las intolerancias alimentarias y los efectos de las alergias.

Reducir los efectos de las intolerancias alimentarias con Pea Premium Las intolerancias alimentarias generan malestar a las personas que lo sufren y, en ocasiones, esto afecta de forma notable a su calidad de vida. Entre las consecuencias más comunes se encuentran los gases, el dolor de estómago, la sensación de plenitud, diarreas usuales, estreñimiento ocasional, etc., las cuales pueden ser suavizadas o eliminadas gracias a Pea Premium.

Las cápsulas, concretamente, están compuestas por moléculas naturales que dan respuesta a intolerancias al gluten, la lactosa, a los frutos secos y a otro tipo de alimentos, ayudando a complementar su dieta.

Otro aspecto positivo de Pea Premium es que está fabricado con productos totalmente naturales y no se compone de nada que pueda dañar el sistema digestivo de las personas como los ingredientes transgénicos o genéticamente modificados.

Cabe destacar que estas cápsulas son un complemento alimenticio que sirve para paliar los efectos de las personas que sufren estos problemas citados anteriormente. En cualquier caso, aunque su uso favorezca notablemente la salud de los afectados, no sustituye una alimentación sana o una vida de hábitos saludables.

Cómo es el producto Pea Premium y cómo se toma Alejandro, socio operativo de Sportnaturae y profesional con más de 20 años de experiencia en este tipo de productos, asegura que las cápsulas naturales Pea Premium son muy buena ayuda para las personas que sufren sensibilidad alimentaria. Además, indica que, dependiendo de la gravedad de las molestias producidas por la intolerancia, el cliente puede consumir entre 1 y 3 pastillas al día como complemento alimenticio. Esto ayudará notablemente a mejorar las dolencias de manera sana y natural.

La caja contiene 60 cápsulas vegetales, cada una de ellas de 1.200 mg de PEA (Palmitoiletanolamida).

Los clientes pueden realizar la compra de Pea Premium de forma online en su página web, donde el cliente también encontrará gran variedad de productos de nutrición deportiva, herboristería y tópicos 100% naturales.

El producto Pea Premium favorece a las personas con intolerancias o alergias alimentarias gracias a sus moléculas naturales.

