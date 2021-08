La plataforma de Open Banking finleap connect refuerza su equipo directivo para su expansión internacional

Tras la exitosa ronda de financiación de 22 millones de euros en Serie A y la adquisición de MyValue Solutions en España, finleap connect renueva su estructura para potenciar su crecimiento internacional. El español Ignacio García es Chief Strategy Officer; Katja Hunstock, Chief Product Officer; y Uwe Sandner, Chief Technology Officer finleap connect, la plataforma independiente de Open Banking líder en Europa, ha reforzado su equipo directivo, poco después de anunciar su primera gran adquisición: la española MyValue Solutions, segunda compañía de Open Banking más grande del mercado ibérico.

Con el fin de acelerar aún más su crecimiento internacional, finleap connect amplía a seis el número de miembros de nivel-C. Katja Hunstock, hasta ahora Head of Business Unit Open Banking, pasa a ocupar el cargo de directora de Producto (Chief Product Officer); Uwe Sandner, antes responsable General Manager Customer Interactions, asciende a director de Tecnología (Chief Technology Officer); e Ignacio García, actual director general para España de finleap connect, es nombrado, además, director de Estrategia (Chief Strategy Officer). Por su parte, el Chief Financial Officer, Patrick Dittmer, y el General Manager Financial Transactions & Insights, Empre Impraimoglu, dejan finleap connect a petición propia a partir del 31 de julio de 2021.

"Agradecemos tanto a Patrick como a Empre su trabajo e impacto en el desarrollo de nuestra compañía como miembros de larga duración del Equipo Directivo de finleap connect. Ambos han sido elementos clave en nuestra trayectoria para convertirnos en la plataforma de Open Banking independiente líder en Europa. Nos ilusiona dar la bienvenida a Katja Hunstock al equipo directivo como directora de Producto, y queremos también felicitar a Uwe Sandner e Ignacio García por sus nuevos roles como directores de Tecnología y Estrategia, respectivamente", relata Frank Kebsch, CEO de finleap connect. "finleap connect se encuentra en este momento en una fase de transformación marcada por nuestra estrategia orientada al crecimiento. Al ampliar y renovar nuestro equipo directivo, avanzamos en esa nueva dirección", resume Kebsch.

Como Chief Product Officer, la portuguesa Katja Hunstock lidera el nuevo equipo de Organización de Productos de finleap connect. Su responsabilidad será definir y liderar la estrategia y visión de este departamento y poner en marcha los planes de crecimiento internacional de la plataforma de Open Banking. En su cargo anterior, como jefa de la Head of Business Unit Open Banking en finleap connect, Katja impulsó la innovación y el desarrollo basados en la tecnología de la compañía, en particular un mayor desarrollo de sus productos de Banca Abierta, la línea de productos principales de finleap connect. Antes de unirse a la compañía en 2019, Katja trabajó como Senior Destination Manager Portugal en GetYourGuide, y como directora de Gestión de Asociaciones en operaciones internacionales de productos en Delivery Hero.

Como Chief Strategy Officer, Ignacio García supervisará el área de Estrategia y Finanzas de finleap connect, de la que dependen los planes de expansión y crecimiento de la compañía. Ignacio se incorporó originalmente al ecosistema fintech líder en Europa como responsable para el mercado de España en marzo de 2019. Pocos meses después se trasladó para crear finleap connect España, ocupando ya el puesto de director general para España. Ignacio es un ejecutivo y emprendedor con amplia experiencia en las industrias fintech e insurtech. Antes de incorporarse a finleap connect ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas como iZettle, Holvi, BBVA y Zurich Santander. A partir de ahora, compatibilizará su puesto al frente de la oficina de finleap connect en Madrid con el nuevo cargo de Chief Strategy Officer en finleap connect.

Como Chief Technology Officer, Uwe Sandner dirige la Organización de Tecnología e Ingeniería de finleap connect, y será responsable de impulsar la visión tecnológica de la compañía. Antes de incorporarse a finleap connect en 2020, Uwe fue partner asociado experto digital en McKinsey & Company, así como director de Gestión y director de Tecnología de Ströer Mobile. En su papel como gerente general de Interacciones con el Cliente, Uwe supervisó las actividades comerciales y tecnológicas de los productos de marca blanca de Customer Interactions de finleap connect, incluidas las soluciones Account Switch Kit y Digital Bank.

El equipo directivo de finleap connect ahora está formado por Frank Kebsch (CEO & MD), Andreas Reuß (CCO & MD), Dra. Lea Maria Siering (CRO), Katja Hunstock (CPO), Uwe Sandner (CTO), Ignacio Garcia (CSO), Marco Berini (GM Italia) y Nicolas Montes-Edwards (GM Francia).