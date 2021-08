Youth Lab presenta los beneficios del exclusivo 3-Body-complex en su Firmness Body Cream Comunicae

jueves, 5 de agosto de 2021, 11:21 h (CET) Se trata de una rica fórmula hidratante y reafirmante que refuerza la elasticidad de todo tipo de pieles La falta de firmeza en la piel es uno de los problemas que más preocupa cuando llega el buen tiempo. Especialmente en zonas como los brazos, la cara interna de los muslos, los glúteos o el abdomen.

El ejercicio físico y una correcta alimentación son fundamentales para tener un cuerpo tonificado, sin embargo, la genética, la pérdida de peso, la vida sedentaria o los cambios hormonales derivados de la edad son factores que provocan la perdida de esta firmeza.

Por este motivo, la marca Youth Lab que distribuye Cosmética Pharma, presenta ahora al mercado Youth Lab Firmness Body Cream, un producto hidratante que estimula la microcirculación, restaurando la elasticidad y firmeza de la piel, y proporcionándole un aspecto más juvenil.

La crema está formulada en base al exclusivo 3-Body-Complex, un complejo patentado que mejora la resistencia y el tono al aumentar la firmeza de la piel, así como con extracto de soja, y un combinación de cafeína, lisolecitina y extracto de coleo.

“Luchar contra todos los elementos que favorecen la pérdida de firmeza no es sencillo”, afirma Myriam Fernández, product manager de Cosmética Pharma, “pero, afortunadamente, existen cremas reafirmantes que son el alimento de la piel, que le aportan nutrición e hidratación para combatir dichos efectos.”

Su recomendación consiste en aplicar el producto dos veces al día, en cualquier época del año, sobre la piel limpia y masajear con movimientos hacia arriba hasta que la crema esté completamente absorbida.

Youth Lab Firmness body Cream se presenta en un bote de 200 ml. y su PVP es de 24,99 €

Este producto, como todos los de Youth Lab, están probada dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.