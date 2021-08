¿Por qué comprar una bicicleta de segunda mano en Lleida? Según Bike&Bici Comunicae

jueves, 5 de agosto de 2021, 10:57 h (CET) Cada vez es más común el uso de bicicletas para circular dentro de la ciudad ya que es una manera de reducir la contaminación, entre otras cosas La bicicleta es uno de los transportes más antiguos, ya utilizados en el antiguo imperio Chino y, a día de hoy, sigue siendo uno de los transportes más utilizados. (Casualmente los paises asíaticos siguen siendo los que más la utilizan)

El uso de la bicicleta en territorio urbano es una de las mejores opciones por varias razones:

No contamina el medio ambiente

Su adquisición es muy económica

Es ligera, no ocupa mucho espacio.

No requiere mucho mantenimiento Si bien es verdad que no es un medio de transporte caro, en ocasiones, dependiendo de para quién, pueda parecer un desembolso inicial grande para poder comprar una bicicleta nueva.

En Bike&Bici cuentan con una gran colección de bicicletas de segunda mano en Lleida.

Como se ha comentado anteriormente, las bicicletas no requieren mucho mantenimiento. Es por eso que existe tanto mercado de bicicletas de segunda mano, porque apenas sufren con el paso del tiempo.

Generalmente una bicicleta es reutilizable con tan solo una puesta a punto sencilla que suele componerse del cambio de llantas, revisión de las marchas, de los frenos y poco más.

En este aspecto cabe destacar que una bicicleta nueva se asemeja a un coche nuevo en cuanto a que nada más adquirirlo pierde valor del mercado.

Es por eso que muchas personas que necesitan una bicicleta se decantan por la compra de una de segunda mano.

Del mismo modo Bike&Bici realizan tasaciones para la compra de bicicletas de segunda mano y además disponen de taller de bicicletas en la ciudad de Lleida.

Para comprar una bicicleta de segunda mano, para vender la bicicleta o para ir a un taller de confianza en Lleida no dudes en contactar con Bike&Bici.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.