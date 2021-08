Migrow tramita el permiso de trabajo en España de forma ágil y sencilla Emprendedores de Hoy

Con sede física en Huelva y servicio online para todo el territorio nacional, la firma de abogados Migrow brinda la mejor asesoría de abogados especialistas en trámites de extranjería. Estar asesorado por expertos en materia de inmigración a la hora de acceder a un permiso de trabajo en España aporta a todos aquellos que quieran establecerse definitivamente en el país la seguridad de evitar retrasos y demás inconvenientes.

Agilidad y rapidez definen la labor del equipo de Migrow, liderado por el letrado Manuel Felipe Garoña Toresano, quien acumula 20 años de exitosas experiencias en la tramitación del estatus legal en España y demás temas relacionados con la extranjería, como la movilidad de personas o empresas. Asimismo, esta trayectoria le ha dado a Migrow un posicionamiento de excelentes relaciones con diferentes consulados, de manera que puedan garantizar un servicio integral en el menor tiempo posible.

Atención inmediata y rápida Los extranjeros que necesiten regularizar su situación pueden comunicarse con este despacho a través de su página web o vía telefónica para explicar su situación. Si su situación reviste alguna complejidad podrán acceder a una videoconsulta o teleconsulta para recibir el asesoramiento adecuado. La mayor parte de los asuntos se tramitan de una manera rápida, sin necesidad de citas ni esperas, caracterizándose este despacho por su inmediatez en la atención y en la presentación de sus solicitudes.

El solicitante tendrá un presupuesto ajustado a sus necesidades para iniciar el camino a la obtención del permiso de trabajo en España, que actualmente goza de una nueva jurisprudencia para el arraigo laboral encuadrado en la modalidad de residencia por circunstancias excepcionales.

Si bien las leyes españolas establecen como forma ordinaria que el permiso de trabajo debe ser tramitado antes de llegar al país, el Tribunal Supremo facilitó el camino para la regularización de los que ya se encuentran aquí por un periodo de al menos dos años y prueben una relación laboral de seis meses.

Para ser beneficiario de un permiso de residencia y trabajo en España se debe ser mayor de 16 años y no tener la nacionalidad de algún Estado Miembro de la Unión Europea, ya que estos no necesitan esta autorización. La duración de esta será de un año en la primera concesión.

Opción segura y eficiente Con Migrow, el solicitante tendrá la tranquilidad de estar asesorado por un equipo que se encargará de todas las gestiones. Este solo tendrá que reunir los documentos que se le indique para acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el permiso de trabajo.

Estos y muchos más trámites resultarán fácilmente asequibles gracias a los expertos de Migrow, una opción segura y eficaz para obtener permisos, prórrogas, renovaciones y demás trámites, con el objetivo de que el extranjero tenga una vida llena de oportunidades en España.

