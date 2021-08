Tratamiento de plasma rico en plaquetas en Clínica Estética Alicante Rosa Mora Emprendedores de Hoy

En la actualidad, existen nuevas técnicas menos invasivas que surgen como alternativas para mejorar la salud y la estética. Una de estas técnicas consiste en el uso de plasma rico en plaquetas, el cual se utiliza en medicina estética como tratamiento para prevenir o mejorar el envejecimiento, pues desintoxica, revitaliza y equilibra las células de la piel.

Obteniendo gran aceptación e inmejorables resultados, en Clínica Estética Alicante Rosa Mora cuentan con un excelente servicio basado en este innovador tratamiento. Así, esta se establece como una opción perfecta si se busca un cambio para darle vitalidad o mejorar el rostro o a otras zonas del cuerpo.

Los múltiples beneficios del plasma rico en plaquetas El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se obtiene a partir de la sangre del paciente. Se toma una muestra por punción venosa, la cual pasa por un proceso de centrifugación donde se separan los diferentes componentes. Uno de los componentes es el plasma rico en plaquetas, el cual en los últimos años se ha utilizado como tratamiento en diversas patologías médicas con increíbles resultados. También se han reconocido los múltiples beneficios del plasma rico en plaquetas en diferentes procedimientos estéticos.

Una gran ventaja de este tratamiento es que, al ser autólogo, no tiene un riesgo de ocasionar alergias, reacciones o transmisión de enfermedades.

En el mundo de la estética, el plasma rico en plaquetas es utilizado como revitalizante de rostro, cuello, escote y manos, contribuyendo en la definición del marco facial, como tratamiento de cicatrices, manchas, acné, ojeras y anti envejecimiento.

En Clínica Estética Alicante Rosa Mora cuentan entre sus tratamientos con el plasma rico en plaquetas, al cual se puede acceder de la mano de los mejores expertos.

Método para conseguir una piel más tersa La bioestimulación es un método excelente para devolver la juventud a la piel sin dañarla, pues utiliza elementos generados por el cuerpo humano. Uno de los elementos que puede utilizarse es el plasma rico en plaquetas, el cual revitaliza los tejidos, contribuyendo al alisado y relleno, mejorando el tono de la piel, a la vez que disminuye la flacidez.

Esta herramienta acelera el proceso que regenera los tejidos de la piel, con el objetivo de alcanzar como resultado una piel más firme y con un aspecto más joven. Su objetivo es hacer retroceder las señales comunes del envejecimiento en el área facial, cuello y manos.

Está recomendado cuando la piel pierde colágeno y capacidad de regeneración celular. Es posible aplicarlo como tratamiento preventivo en el caso de personas jóvenes o como reconstituyente en el caso de pieles más envejecidas. Su aplicación no requiere reposo y garantiza que no se generen marcas ni cicatrices, por lo cual puede usarse en todo momento.

En la Clínica Estética Alicante Rosa Mora también utilizan este componente para el tratamiento de alopecias, pues estimula la formación de colágeno, elastina y ácido hialurónico aumentando además, la vascularización a nivel del folículo piloso, por lo que está indicado para frenar la caída del cabello.

Clínica Estética Alicante Rosa Mora cuenta con las mejores instalaciones y equipos, dando como resultado técnicas muy efectivas en medicina estética y anti envejecimiento. Dentro de la filosofía de la clínica está el lograr que sus pacientes se sientan bien por dentro y por fuera, por ello en este centro el paciente podrá encontrar excelentes resultados de la mano de los mejores especialistas.

