eGarante lanza eGarante.id, la herramienta para terminar con la suplantación de identidad Comunicae

jueves, 5 de agosto de 2021, 09:50 h (CET) La suplantación de identidad es el denominador común de los principales ataques de ciberseguridad que se producen cada vez con mayor frecuencia. Los usuarios de Internet se ven desbordados por un mar de comunicaciones por SMS, email e incluso llamadas telefónicas de supuestas empresas. Lamentablemente la mayoría de esas comunicaciones son fraudulentas (phishing, Smishing o vishing). Hasta ahora no había ninguna herramienta sencilla que permitiera identificar los mensajes legítimos entre los fraudulentos eGarante, empresa fundada en 2013 que presta servicios de certificación digital, lanza su nueva suite de productos para prevenir ataques de suplantación de identidad.

Phishing, SMSishing, Vishing o el Timo del CEO son un tipo de ataques muy en boga actualmente y que tienen como denominador común la suplantación de la identidad de una empresa, organización o persona para subvertir a un usuario mediante engaños.

Pese a que desde hace años se conoce una forma certera de solucionar este tipo de problemas: La criptografía de grado militar, todos los intentos por acercar dicha tecnología al usuario final han sido infructuosos debido a la complejidad asociada a este tipo de soluciones.

eGarante lanza eGarante.id, una suite con múltiples soluciones para cada problema

eGid ems previene los ataques de Phishing y SMSishing insertando un código QR especial en el email o una referencia en el SMS en los que constan los elementos necesarios para legitimarlos (o no)

eGid auth da la posibilidad a una organización o persona de validar su identidad cuando interactúa con un interlocutor para garantizarle que habla con la persona que dice ser

eGid info aúna dos conceptos claves para prevenir la suplantación de información que son la base de los conocidos como ‘Timo del CEO’: La identidad del emisor y la verosimilitud de los datos. Mediante un sistema fácil de usar, una persona u organización puede generar y enviar información 100% verificable y segura

Una solución de largo recorrido

Frente a soluciones basadas en resolver un problema atendiendo al estado del arte actual y que pueden perder eficacia según evolucionan las técnicas de suplantación, eGarante ID ofrece una solución robusta que no está vinculada a la forma en la que se producen los ataques de suplantación hoy día y por tanto no necesita ser actualizada ni complementada.

I+D+I Español

eGarante lab, la división de I+D de eGarante, ha trabajado en esta solución durante los últimos 2 años y tiene en trámite la patente sobre la tecnología desarrollada

También para los problemas futuros (DeepFakes)

Actualmente todavía parece ciencia ficción la posibilidad de que en una video llamada aparezca un interlocutor conocido, que se asemeje 100% a esa persona y hable exactamente con el mismo tono de voz pero sea otra persona diferente , no obstante, la realidad es que ya existe software al alcance del público (y otro de uso limitado) que brinda esa capacidad y que día a día se perfecciona.

En los próximos años, cuando la tecnología para generar ‘Deep Fakes’ alcance la madurez, será prácticamente imposible discernir si un vídeo en el que aparece una persona diciendo o haciendo algo es o no es real.

eGarante.id se anticipa a esa problemática ya que los servicios anti suplantación (eGid ems, eGid auth, eGid info) resuelven el desafío futuro relacionado con los ‘Deep Fakes’.

Vídeos

eGarante.id, la herramienta para terminar con la suplantación de identidad



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.