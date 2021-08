La ropa de protección para soldar, fundamental ante posibles accidentes de trabajo, según Solda Electric Comunicae

jueves, 5 de agosto de 2021, 08:02 h (CET) La seguridad es fundamental en cualquier puesto de trabajo, pero sobre todo en puestos en los que el trabajo que se desempeña es uno en el que el trabajador se expone constantemente a sufrir lesiones. Usar la ropa adecuada y de calidad es fundamental para evitar que estos accidentes se conviertan en lesiones En puestos de trabajo de una peligrosidad alta es fundamental que los empleados estén equipados correctamente con la ropa que requiere cada tipo de trabajo. El Ministerio de Trabajo de España afirma que, en España, durante el año 2019 se registraron alrededor de 651.000 accidentes de trabajo con baja incluida. De todos estos accidentes, el 87% se produjeron durante la jornada laboral. En el caso de los soldadores, no se trata simplemente de ropa, sino de una variedad de accesorios que protegen al trabajador de lesiones por quemaduras en lugares concretos del cuerpo.

Solda Electric es una empresa que desde hace más de 27 años suministran productos de soldadura como equipos y consumibles, pero también complementos y ropa de protección. “Llevar caso es algo fundamental en los trabajos de soldadura, ya que los arcos de soldadura brillan con una alta intensidad con una luz ultravioleta que puede causar daños en la vista. Nosotros recomendamos nuestra pantalla automática Street Art que tiene una pantalla con oscurecimiento automático que permite al soldador una protección perfeccionada sin hacer que el trabajador se sienta incómodo. También recomendamos nuestras pantallas Viking 3350, con muchas más funciones interesantes”, aconseja Solda Electric.

La vestimenta también es muy importante a la hora de ponerse a soldar. El soldador es un trabajador que se expone constantemente al fuego, por lo que, la ropa de seguridad adecuada le protegerá de este peligro. Solda Electric recomienda su chaqueta de soldador de piel, ya que es una chaqueta con un material muy resistente. “Para la protección de los brazos nosotros recomendamos siempre el uso de los manguitos de soldador, sin olvidar la importancia de los guantes de soldador. Nosotros recomendamos nuestros guantes stick premium combinados con un protector de manos contra el calor por encima”, afirma Solda Electric.

Para proteger las piernas y el regazo, Solda Electric recomienda utilizar su mandil serraje de cuero, algo que dará protección y seguridad a los trabajadores a la hora de trabajar con calor, chispas y fuego. Para la protección de la cabeza, algo que también suele estar muy expuesto si no se usa un buen casco, es importante utilizar una gorra o un pañuelo para cualquier chispa que pueda saltar. Solda Electric recomienda su gorra Beanie, la gorra Soldador o su pañuelo Soldador. Cualquiera de estas opciones protegerá perfectamente la cabeza y Solda Electric dispone de varias opciones.

