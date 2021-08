Tomás Cheff ofrece catering y ayuda para la organización de eventos Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de agosto de 2021, 19:03 h (CET)

Un buen servicio de catering es ideal para ofrecer una gran variedad de aperitivos en fiestas, cumpleaños, bodas y otros eventos. Estos aperitivos, además, son el complemento perfecto para personalizar cualquier ocasión y complacer a todos los invitados, desde los adultos hasta los más pequeños.

Para quienes estén buscando un excelente servicio de catering en Menorca, la opción perfecta es Tomás Cheff servicios gastronómicos.

Tomás Cheff prepara deliciosos platillos gourmet para cada ocasión y ofrece su experiencia y ayuda profesional para la organización y gestión de eventos privados.

¿Cómo hacer una celebración inolvidable con los servicios de Tomás Cheff? Tomás Cheff es un distinguido cocinero que ayuda a las personas a organizar eventos como fiestas, inauguraciones, bodas, etc. En la actualidad, este ofrece sus servicios en Menorca para que sus clientes puedan celebrar al máximo sus eventos privados. Esto es posible gracias a sus conocimientos para la dirección, organización y gestión de cualquier celebración y a que trabaja con un equipo de profesionales en el área de la restauración.

Su experiencia en el sector ofrece a sus clientes la posibilidad de contar con un servicio que esté al alcance de su presupuesto y del espacio con el que puedan contar. Además, los contratistas e invitados pueden disfrutar de todo un menú de comida gourmet y platos exóticos gracias a las habilidades en la cocina de este chef, las cuales garantizan un evento gastronómico inolvidable. Entre los platos que están incluidos en su completo servicio de catering, se encuentran los entrantes o primeros platos del día, mariscos, postres, carnes, etc.

Las ventajas de organizar un evento privado con Tomás Cheff Tomás Cheff es un profesional de la gastronomía, en especial del mundo del gourmet, que ha trabajado para restaurantes, hoteles y otros establecimientos como chef y jefe de cocina. Estos años de experiencia y trabajo en el sector culinario le han permitido adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para abrir su propio negocio de servicios de catering y organización de eventos privados.

Tomás Cheff, junto a su equipo de profesionales, consigue personalizar y hacer única cualquier celebración. Por esta razón, hoy en día en Menorca muchas personas contratan a este chef y emprendedor para hacer de sus celebraciones un momento especial que quede para siempre guardado en los recuerdos de sus invitados.

Hoy en día, muchas personas en Menorca confían en Tomás Cheff para la administración de sus eventos privados y la preparación y presentación de sus comidas. Esto es posible gracias a su experiencia y conocimientos obtenidos durante muchos años como cocinero, jefe de cocina y profesional en el servicio de catering para cualquier ocasión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.