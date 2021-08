Las facilidades de elegir la tasación online de motos de Tumotovalemas Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de agosto de 2021, 18:10 h (CET)

Obtener una valoración justa de una motocicleta con opción de venderla en tan solo 24 horas a un precio razonable es posible gracias a Tumotovalemas. Un servicio que ofrece la tasación online de motos de forma rápida y sencilla con solo realizar unos simples pasos.

Ya son muchas las personas que han confiado en esta entidad a la hora de vender su moto por la comodidad, seguridad y confiabilidad que ofrece.

¿Por qué usar Tumotovalemas y no otras empresas? En Tumotovalemas el proceso de tasación de motos es muy rápido y se tramita online en pasos muy sencillos, además, no implica ningún gasto y el cliente siempre queda satisfecho. Esta empresa acepta todas las motos nuevas, viejas y de cualquier marca que existan en el mercado. Además disponen de un baremo, que si tu moto supera, te garantizan la mejor oferta frente a sus competidores.

Para comenzar lo primero que se debe hacer es ingresar a la página web de Tumotovalemas.com y rellenar un formulario con todos los datos del vehículo y de la persona interesada como correo electrónico y teléfono. Al realizar este procedimiento, inmediatamente se obtiene la tasación completamente gratuita (a diferencia de sus competidores, que no ofrecen una tasación al instante).

Después de haber obtenido la tasación, la persona debe pedir una cita gratis con uno de los peritos expertos en cualquiera de las filiales de la empresa para que evalúe el estado de la motocicleta. Aunque el perito también puede dirigirse al domicilio donde se encuentre la moto y recogerla sin costes adicionales.

Finalmente, si el dueño de la moto está de acuerdo con el precio que le ofrecen y decide venderla, le transfieren el dinero en su cuenta bancaria ese mismo día.

Todo incluido con Tumotovalemas La empresa recomienda llevar a la cita con el perito las dos llaves de la moto, el permiso de circulación al día, ITV y DNI en vigor, ficha técnica, la documentación en regla y los datos de la cuenta bancaria por si desea venderla en el momento.

Por otro lado, la persona que desee vender una moto que ya no puede circular, solo debe ponerse en contacto con la compañía vía correo electrónico o llamando al teléfono de atención al cliente y la empresa se encargará de todo el traslado, el papeleo y de todo el procedimiento que en muchas ocasiones suele resultar engorroso.

Para conocer el valor de una motocicleta, solo se tiene que acceder a la página web y realizar todos los pasos antes explicados. Ya son muchas las personas que han logrado vender sus vehículos al mejor precio y de una forma muy cómoda.

