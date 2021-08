La metodología formativa única de Naxer Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de agosto de 2021, 14:50 h (CET)

Se ha generado un gran avance tecnológico en el ámbito educativo, adaptando la educación tradicional a la online, a causa de la pandemia del COVID-19.Esta ha tenido un enorme impacto en la forma de enseñar debido a la imposibilidad de realizar clases de forma presencial.

Naxer y su metodología formativa Este cambio de paradigma ha incentivado la búsqueda de nuevos métodos y la mejora continua de los ya existentes con el objetivo de garantizar un aprendizaje significativo. Este es el caso de Naxer, centro de formación online que cuenta con una metodología formativa propia denominada ADI (Aprendizaje Dinámico Interactivo), enfocada no solo a impartir conocimientos teóricos, sino también a la puesta en práctica.

El Centro de Estudios Superiores Naxer imparte clases online desde 1996 en forma de másteres y postgrados relacionados con nutrición, salud, ciencias y tecnología, trabajando con programas propios y en colaboración con universidades de prestigio.

Actualmente, Naxer es un centro colaborador de la Universidad Antonio de Nebrija y de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) que profundiza en dos áreas de conocimiento:

La primera, ciencias y tecnología, donde se encuentran formadores con más de 20 años de experiencia, el objetivo está en capacitar a desarrolladores aptos para adaptarse a los constantes cambios en las tecnologías de la información. Y ha sido, precisamente, con este fin, que ha creado el Máster en Full Stack Development, el Experto Front End Development y el Experto Back End Developer.

Las personas que se inscriban en este área aprenderán sobre las últimas tecnologías y lenguajes de programación como Javascript, Ruby on Rails, HTML5 y CCS3. Además, se brindan herramientas para optimizar la gestión de los mismos, como GIT y Dockers.

Por otro lado, en los estudios de nutrición y salud, Naxer ofrece cuatro itinerarios: Máster en Nutrición y Dietética para la promoción de la salud, Máster en Nutrición y Dietética para la prevención y el control de patologías, Máster en Alimentación y Dietética y, por último, el Experto en prevención del sobrepeso y mejora nutricional. Y, como ventaja competitiva, todos ellos cuentan con Rosa María Ortega Anta, directora académica y reconocida catedrática española de la Universidad Complutense de Madrid.

Clases del área tecnológica actualizadas Además de garantizar competencias, formatos actualizados y prácticas vinculadas a proyectos en el área de las ciencias y la tecnología, Naxer también plantea acercar esta metodología formativa de calidad a todos los profesionales que lo deseen, sin que su lugar de residencia, horarios o situación personal supongan un obstáculo.

Y para facilitar la vertiente económica, Naxer ofrece hasta 100.000€ en becas y descuentos, repartidos en programas dedicados a cada tipo de situación: becas de excelencia académica, becas de trayectoria profesional, desempleo o paro (para las personas con más de 26 años y sin empleo) y descuentos directos en casos especiales. Para saber a cuál acogerse, solamente se tiene que contactar con ellos, donde un asesor de formación estudiará el caso de forma personalizada para acceder un precio competitivo.

