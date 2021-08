Campus Laude, la app española que digitaliza colegios mayores y residencias universitarias Comunicae

miércoles, 4 de agosto de 2021, 14:06 h (CET) La aplicación ofrece un sistema seguro y fácil de validación de permisos de salida y gestión de comidas 100% digital. Estudio Laude lanzó su servicio a principios de 2021, contando con un reducido y selecto grupo de residencias El sector de los alojamientos universitarios ha evolucionado a pasos agigantados durante el último año. La pandemia también ha hecho aflorar necesidades adicionales de gestión que, hasta ahora, se venían haciendo de forma manual.

Una de las principales necesidades es que el control de salidas y entradas en colegios mayores y residencias universitarias se haga de una forma 100% digital. Además, la gestión de las comidas asociadas a estas ausencias también es indispensable, para eviar perder comidas y eficientar la forma en la que trabaja la cocina. La seguridad de este sistema ha sido un factor clave durante un periodo en el que el control de salidas y los contactos con el exterior se han intensificado.

Campus Laude nace para solucionar la dificultad que supone la gestión diaria de este tipo de permisos, en aquellos alojamientos universitarios que los requieran. Esta es la apuesta de la empresa Estudio Laude, que surgió tras años de dedicación al desarrollo web en el sector, y gracias al conocimiento que sus socios adquieron durante ese tiempo.

Seguridad y ahorro gracias a los flujos de permisos en tiempo real

“Quiero salir esta noche y no cenaré en la residencia”



“De acuerdo, hijo/a”



“De acuerdo, queda anotado en el libro de salidas”

Este es un flujo de ejemplo de mensajes que un residente intercambia con su padre/madre o tutor para solicitar una salida puntual. Quedando también avisado el alojamiento. Todo en tiempo real y desde una app, que notifica al padre/madre o tutor que el alumno tenga y a la residencia, al mismo tiempo. Los permisos podrán ser validados o rechazados, quedando todo registrado.

Además, este flujo se puede personalizar para que las comidas que no se van a realizar durante la ausencia se notifiquen a cocina y se evite despercidiar comida.

Comunicados, incidencias, monedero y mucho más por llegar…

Estudio Laude ya ha lanzado la primera versión de la app en un selecto grupo de residencias, que la han usado durante el últiimo semestre del curso 2020/21. Esto ha propiciado que la empresa haya detectado nuevas necesidades, gracias a la observación del uso por parte de los padres y residentes de cada alojamiento.

De los servicios que están por llegar destacan tres:

Comunicados : permitirán al alojamiento enviar noticias, eventos o cualquier tipo de comunicado a los residentes. Todo en tiempo real y con acuse de recibo.



Incidencias : se simplificará la gestión de las incidencias con cada residente, en un sistema de mensajes a través de la app, con seguimiento de cada número de incidencia y notificaciones.



Sistema de monedero: gracias a la integración con diferentes empresa de gestión de pagos digitales, el alojamiento podrá simplificar la manera en la que los residentes realizan micropagos por usos de servicios, como el lavado semanal, compra de materila didáctico, etc.

Campus Laude ha abierto ya el plazo de solicitud de prueba gratuita hasta 2022 a través de su página web: https://campuslaude.com

