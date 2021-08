GAT lleva a cabo para el fondo ACTIVUM SG las labores de take over operativo y apoyo del Nobu Hotel de Barcelona Comunicae

miércoles, 4 de agosto de 2021, 14:02 h (CET) Gestión de Activos Turísticos lleva siete meses participando con la propiedad en cuestiones tan importantes como la toma de control de la operación del activo, en la implementación de los nuevos sistemas tecnológicos y en el asesoramiento sobre la gestión de los recursos humanos Gestión de Activos Turísticos, GAT, continuará durante el presente año prestando servicios de apoyo de back office al afamado Nobu Hotel de Barcelona. La marca Nobu, apadrinada por el archiconocido actor Robert de Niro, cuenta en España con otros establecimientos en destinos considerados de lujo como es el caso de Ibiza y Marbella.

GAT aporta su experiencia especializada en gestiones hoteleras, altamente exigentes, para múltiples activos hoteleros en diferentes fondos internacionales de inversión tales como Hispania, Blackstone etc.

El servicio de toma de control y soporte integral del back office se ha enfocado en áreas clave de la operación como son los sistemas de gestión, las plataformas tecnológicas y el apoyo directo en cuestiones tan importantes como la participación en la gestión de los recursos humanos y los procedimientos administrativos y contables.

GAT y su triple rol: Operador, Asesor e Inversión Hoteleros

Ramón Garayar-CEO de GAT- “Acumulamos una experiencia de 12 años y fuimos pioneros en el mercado de gestión interina y de operación hotelera independiente tanto bajo franquicias internacionales como de hoteles independientes. El 2020 y el actual 2021 y pese a las turbulencias mundiales, hemos conseguido consolidarnos e incluso incrementar nuestro portfolio de gestión diferenciada, diversificando y adaptándonos a los requerimientos y objetivos del mercado inversor y convirtiéndonos en el partner, aliado estratégico de las propiedades que confían en nosotros. A día de hoy gestionamos más de 3.000 habitaciones y en plena temporada contamos con una fuerza laboral de más de 2.000 personas “.

Gestión de Activos Turísticos aporta una extensa experiencia al frente de proyectos complejos, trabajando bajo diferentes fórmulas que incluye desde la explotación bajo la fórmula de franquicia internacional con marcas de prestigio del sector como lo son Marriot y Hilton, así como la explotación de hoteles y apartamentos turísticos -Residences-independientes.

El histórico de GAT

En su trayectoria empresarial y de negocio destacan grandes hoteles de categoría 5*como Denia Marriott La Sella, Hotel Juan Carlos I, Intercontinental Mar Menor, Hilton Toledo, Hotel Monterrey en LLoret de Mar.

También un buen número de hoteles de categoría 4* como lo son DoubleTree by Hilton Islantilla, Holiday Inn Azca Madrid, Holiday Inn Bilbao, Hotel Guadalmina-Marbella-, Hotel Encinar de Sotogrande o el Hotel Brno Palace en República Checa.

Actualmente el portfolio de GAT incluye el proyecto de cogestión en la popular Ciudad de Vacaciones Marina D´Or que cuenta con 5 hoteles en Oropesa y dos hoteles en Villareal de diferentes categorías además de varias centenas de apartamentos turísticos.

La cartera actual se completa con la gestión también de los complejos de apartamentos turísticos premium; The Residences La Sella (Denia-Alicante), y The Residences Islantilla (Huelva)

GAT espera ser fuente de más noticias positivas este año, con nuevas incorporaciones y novedades que contribuyan a la remontada de un sector estratégico en la economía nacional.

