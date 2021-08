La salida masiva de vacaciones de los madrileños frena el consumo de los últimos 4 meses en Madrid Comunicae

miércoles, 4 de agosto de 2021, 13:30 h (CET) La última entrega del iTB confirma el final de una tendencia de fuerte recuperación del consumo mantenida desde marzo a junio, tanto en los Barrios Singulares como en la Zona Centro Local. También confirma la desaparición de los rebotes positivos en la calle ZETa nº1, Gran Vía Callao y Fuencarral peatonal La salida masiva de vacaciones de los madrileños, adelantada a junio y mantenida durante el mes de julio, ha supuesto un fuerte frenazo en la recuperación continuada del consumo en los cuatro meses anteriores, según el último informe de la consultora TrueBroker correspondiente al mes de julio.

A esta “fuga” masiva, se añaden los efectos del teletrabajo y la jornada reducida en el consumo y el desánimo provocado en los ciudadanos por el aumento de los contagios provocado por la variante Delta de la Covid.

La última entrega del iTB confirma el final de una tendencia de fuerte recuperación del consumo mantenida desde marzo a junio, tanto en los Barrios Singulares como en la Zona Centro Local. También confirma la desaparición de los rebotes positivos en la calle ZETa nº1, Gran Vía Callao y Fuencarral peatonal.

A pesar del frenazo de julio, el iTB acumulado anual y semestral volvió a mejorar en los Barrios Singulares, con un rebote en los últimos 6 meses del +6,7% sobre el mismo semestre preCovid. También mejoraron los datos del consumo acumulado de los últimos seis meses con respecto al semestral acumulado del mes pasado en todo Madrid, con la única excepción de las Zonas Residenciales (1,1 puntos), mejorando en conjunto 3,1 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, en el que el consumo semestral acumulado en Madrid fue del – 32,3%, con respecto al preCovid.

Analizando los datos del mes de julio, se observa una caída importante del número de peatones en toda la ciudad de Madrid, contrayéndose en 7,7 puntos porcentuales con respecto al mes de junio y con un 46,4% menos de peatones con respecto al mismo mes de julio preCovid, al haber adelantado los madrileños sus vacaciones de nuevo, como ya hicieron en el pasado verano.

El Barrio de Salamanca, por su muy superior capacidad económica, fue el primero en detectar la “fuga” de madrileños de vacaciones fuera de Madrid, iniciada en junio y consolidada en julio en todo Madrid sin excepción.

En la Zona Centro Turística y los Barrios Singulares, que son grandes termómetros del comportamiento de los madrileños, según se queden de ocio en Madrid o se marchen de la ciudad, de junio a julio el consumo pasó en la Zona Centro Turística del -58,5% al -49,4%, y en los Barrios Singulares del +3,6% al -20,4%, empeorando en esta segunda zona en mucho el consumo en julio con respecto al mes anterior. Según el iTB, en julio, el porcentaje de peatones se redujo en un 35,7% en los Barrios Singulares respecto al último julio preCovid.

Las vacaciones anticipadas de los madrileños han acabado con las rachas de rebote del consumo en positivo -por encima de los mismos meses preCovid- registradas en los últimos 4 meses en la calle ZETa nº1, la calle Fuencarral peatonal y Gran Vía Callao, y en los Barrios Singulares y la Zona Centro Local, pasando todas ellas a un negativo en el consumo. No obstante, algunas zonas, como los Barrios Singulares, la Zona Centro Local y la Zona Centro Turística siguen en rebote técnico positivo, por lo que si se hubiera alcanzado el mismo número de peatones preCovid hubieran estado este mes con un rebote ligero del consumo en positivo.

Según el iTB, esta fuga de madrileños en julio y agosto tendrá un reflejo positivo en el consumo de las localidades de destino, especialmente en los destinos rurales y el norte de España, donde se siente una menor exposición al contagio, que se retraerá con su regreso a Madrid. “A medida que vuelvan los madrileños –explica Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker- lo normal será que el consumo se vaya recuperando y podamos volver a la senda de crecimiento”.

Cambio en el liderazgo del consumo por calles

Por calles, la Gran Vía Callao es la que mejor se comportó el consumo, cayendo tan solo un -1,7% con respecto al mismo mes antes del Covid, a pesar de que empeoró mucho el tráfico de peatones, pasando del -34,7% del mes de junio al -44,2% del mes de julio con respecto a antes del Covid.

Excepciones

Curiosamente, en julio sólo mejoró el consumo en dos de las tres zonas que siempre registran los resultados menos positivos, y que van a la inversa del resto de la ciudad en el proceso de recuperación. Así, en la Zona Centro Turística mejoró mucho el consumo, al pasar de un -58,5% en junio a un -49,4% en julio, y en la Zonas de Oficinas mejoró mucho el consumo, al pasar de -71,1% en junio al -56,9% en julio. Las noticias menos positivas llegaron de nuevo de las Zonas Residenciales, que empeoraron aún más en el mes de julio, con un -80,9%.

Llama la atención que las Zonas de Oficinas mantienen más o menos el mismo número de personas en cifras negativas, muy elevadas aún, del – 57,7%, y habrá que ver cómo le afectará a la afluencia en público cuando finalicen los ERTES.

“Por ahora, no se ven indicios ni de mejora sostenida, al romperse la racha positiva de los últimos tres meses, ni de esa anunciada salida del consumo en V, al no terminar de consolidarse los mensajes positivos. Pesa mucho el efecto de las noticias en el estado de ánimo de los consumidores, y el aumento de los contagios provocado por la variante Delta de la Covid ha generado desánimo”, explica Pablo Beltrán. “Y el multiplicador del consumo -añade- que es el gran indicador del estado de ánimo de los madrileños, cayó ligeramente 2,6 puntos en julio con respecto al mes de junio”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas The Valley y VOGUE anuncian el lanzamiento del Executive Master in Luxury Digital Transformation Campus Laude, la app española que digitaliza colegios mayores y residencias universitarias GAT lleva a cabo para el fondo ACTIVUM SG las labores de take over operativo y apoyo del Nobu Hotel de Barcelona Cinco factores que demuestran que la actitud lo es todo Necen y la eficacia del ozono