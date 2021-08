Slim Fit Medical: recuperar la figura después del parto es posible en manos de Natalia Recalde Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de agosto de 2021, 11:34 h (CET)

La distensión de los músculos abdominales es un hecho recurrente con el embarazo. No obstante, este puede ser un proceso reversible en pocos meses después del parto, gracias a técnicas de última tecnología que han revolucionado el mundo de la estética.

Entre ellos, se encuentra el tratamiento Slim Fit Medical, un método de recuperación del tono muscular y reducción de grasa que ofrece, con máxima calidad e inmejorable atención, la especialista Natalia Recalde en su Gabinete de Estética Facial y Corporal en Bilbao. Este método permite recuperar la figura después de haber dado a luz, con un procedimiento no invasivo, indoloro y de resultados visibles en pocas sesiones.

El procedimiento Slim Fit Medical Los tratamientos estéticos en tendencia como la aplicación de energía electromagnética que genera el Slim Fit Medical, dirigido a la zona del abdomen, se lleva a cabo en un ambiente cómodo y de total relax. La tecnología que aplica este método asegura aumentar una media de 38% de volumen en los músculos y la reducción de más del 25% de la grasa localizada.

Los movimientos repetitivos e intensos generan actividad muscular que voluntariamente es imposible de hacer, ya que unos 30 minutos de sesión equivalen a 20.000 abdominales. Este esfuerzo extra en los músculos tratados genera procesos internos de hipertrofia muscular y quema acelerada de grasa.

Atención integral para cuidar la salud Para la especialista Natalia Recalde, verse bien es la consecuencia de sentirse bien desde el interno de uno mismo. Por esta razón, no solo aplica técnicas de última tecnología como el Slim Fit Medical o el HIFU, sino que ofrece terapias relajantes y reductoras de masajes que coadyuvarán a mantener y prolongar los resultados de los procesos con los sofisticados equipos.

Entre las recomendaciones de esta especialista, que apuesta por resaltar la belleza natural de cada una de sus clientas, siempre estará llevar un estilo de vida saludable, con una buena alimentación, además de hacer ejercicios, como hábitos para que la belleza sea sinónimo de salud y bienestar integral.

