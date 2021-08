La gestión integral de apartamentos turísticos de la mano de MyRentalHost Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de agosto de 2021, 13:15 h (CET)

Con el fin de ofrecer las mejores soluciones concretas y efectivas está MyRentalHost, empresa multipremiada con más de 10 años de experiencia. Esta se hace cargo de forma eficiente de la gestión integral de los apartamentos turísticos, incluyendo todos los servicios necesarios para brindar a los huéspedes la mejor experiencia en su propiedad. Así, los propietarios de inmuebles para alquiler turístico y temporada no deben enfrentarse a ninguna problemática en la gestión de los apartamentos, ya que la empresa se encarga de todo.

Fue premiada como la mejor empresa de gestión de apartamentos turísticos en Barcelona por Hospitality Awards dedicándose a la gestión integral de apartamentos turísticos y temporada en Barcelona. Garantiza que los visitantes disfruten de comodidad y excelencia en atención. Con la pandemia del COVID-19 el sector turístico se ha visto muy perjudicado y varias empresas de gestión integral de apartamentos turísticos se vieron obligadas a cerrar mientras que MyRentalHost salió fortalecida con éxito con una estrategia efectiva para pasar la crisis. Tal fue el éxito que tienen previsto abrir nuevas oficinas en Madrid para el año que viene.

MyRentalHost posee un sistema de gestión propio, el cual permite gestionar todo su trabajo y satisfacer todas las necesidades de gestión necesarias de los huéspedes y clientes, así como, obtener toda la información de las reservas, ocupación, facturación, situación financiera mensual y anual, etc. para que los propietarios tengan toda la información que necesitan.

Servicios para propietarios MyRentalHost está liderada por anfitriones que cuentan con años de experiencia, por lo que saben perfectamente cómo tratar debidamente a los huéspedes entregándoles una experiencia única. Su principal servicio es el de Welcome guest, que se basa en recibir a los huéspedes con una sonrisa, explicarles el funcionamiento del inmueble, ofrecerles consejos turísticos y manteniendo comunicación permanente con ellos para cualquier solicitud, consulta o ayuda. Por otro lado, también ofrecen servicios de Apartment Setup, que consiste en aportar recomendaciones para optimizar el apartamento del cliente, de esta manera se aumentan las reservas y se asegura el éxito del inmueble. Su personal especializado también gestiona reservas, trabajando con portales importantes y reconocidos como Airbnb, Booking, Homeaway, entre otros; consiguiendo así, los mejores huéspedes.

Además de esto, MyRentalHost ofrece servicios de limpieza profesional, mantenimiento, fotografía profesional, y Household Linen and Laundry para ofrecer una agradable experiencia de descanso.

Es importante destacar que MyRentalHost tiene un especial cuidado con la convivencia de los apartamentos turísticos en relación con los vecinos. Y siguen unos protocolos estrictos para lograr tener cero problemas con la gente que convive en las fincas. Algo importante a destacar porque es algo sumamente relevante para ellos.

La empresa trabaja centrada en brindar siempre lo mejor a los huéspedes en representación de sus clientes, a los que ofrece servicios de transporte exclusivo, que les recibirá en el aeropuerto y los llevará hasta la puerta del apartamento. Adicionalmente, los visitantes que llegan con niños, podrán contar si lo desean con un grupo de personas con experiencia en el cuidado infantil, ofreciendo una variedad de servicios para niños. La empresa también les entrega a los huéspedes una carpetacon información detallada de todo lo que se puede hacer y disfrutar en la ciudad en donde opera la empresa. Este servicio se destaca porque quienes lo han diseñado han sido guías locales y profesionales que conocen perfectamente el lugar, así no se perderán de ninguno de sus atractivos turísticos.

Además de tener comunicación vía WhatsApp con los huéspedes las 24 horas para cualquier cosa que necesiten,

MyRentalHost es en definitiva una de las mejores soluciones al garantizar que tanto propietarios, como huéspedes sean beneficiados con servicios de calidad, diseñados exclusivamente para ofrecerles seguridad, comodidad, efectividad.

