OM, el plan de Audiología 2021-2024 de Cione para despertar los sentidos

miércoles, 4 de agosto de 2021, 09:34 h (CET) Cione ha desarrollado la marca OM, asociada a un nuevo plan para que la Audiología complemente a la Óptica y los ópticos puedan diversificar su negocio, a la velocidad que elijan, con tres posicionamientos, que prestan especial atención, en todos los casos, al entorno digital La Audiología es un sector en expansión en el que la crisis sanitaria no se ha traducido en crisis económica. El contexto del sector es favorable. Un 12% de los españoles tiene pérdida auditiva. Y un 20% de la población mundial, también.

En este contexto, Cione ha desarrollado la marca OM, asociada a un nuevo plan para que la Audiología triunfe en la óptica, y los ópticos de Cione puedan diversificar su negocio, generando oportunidades de venta cruzada, al ritmo que ellos elijan.

El proyecto OM nace con el objetivo de hacer que la audición sea una realidad accesible para todos con una marca digital, cercana e incluso desenfada en el caso del público infantil, que conecta con nuevas audiencias y futuros pacientes no usuarios de audífonos.

Este viaje por la audición a lo largo de la vida requiere de grandes profesionales. “Y ese es el primer objetivo de OM: darle al socio de Cione todas las herramientas necesarias para ser aún mejor. Herramientas como formación, alianzas con fabricantes y nichos de mercado tales como sectores afectados por el ruido, estar al día de lo que ocurre en el sector en tiempo real, crear comunidad entre las más de 300 ópticas con Audiología de Cione, darles procedimientos clínicos, técnicos, comerciales y de gestión para así dotar a la Audiología de entidad propia dentro del negocio, son solo algunas de ellas”, señala Alejandra Yañez, responsable de Audiología en Cione.

Por todo ello, OM es la emoción del sonido que viene a ocupar el posicionamiento de profesionales en salud auditiva, dentro del mercado del sector óptico. Y los valores con los que nace la marca OM son profesionalidad, innovación, salud, bienestar y personalización.

OM pone a disposición de los ópticos de Cione productos únicos, con materiales sostenibles y una puesta en escena diferenciadora y única, para el óptico y para su paciente. Con OM, Cione ha diseñado un modelo de negocio apto para todas las necesidades y con tres posicionamientos. “Al mismo tiempo, es más barato y presta más servicios”, afirma Yáñez.

En su primer escalado, es gratis. Todo aquel óptico de Cione que quiera trabajar la Audiología en OM cuenta con un Modelo básico con acceso a servicios como asesoramiento, plataforma clínica, formación u otros.

El Modelo especializado incluye servicios como el escaparate digital o la asesoría digital, que los socios de Cione ya pueden probar de manera gratuita. Por último, el Modelo integral, que llegará en 2022.

Para el modelo OM360, previsto en 2022, Cione pondrá a disposición de los ópticos el centro OM con una experiencia de cliente única y un entorno digital al mismo nivel que la tecnología que incorporan los audífonos. Será un nuevo concepto de gabinete con una estrategia omnicanal que facilite la creación de la “audiología del futuro”.

Además, Cione, como novedad, permite que los ópticos soliciten los servicios que deseen de manera independiente, sin obligación de decantarse por los modelos avanzados.

Para los ópticos que se planteen acceder a la Audiología de la mano de OM, Cione va a mejorar sus condiciones de financiación, llegando hasta el 100% del proyecto sin intereses, con plan de amortización fácil y escalonado, en función del crecimiento del negocio.

La marca OM llega arropada por un ambicioso plan digital. Ya es una realidad el nuevo portal para socios OM, con asesoramiento, bolsa de trabajo, formación, consultoría, networking y eventos. “Estamos creando una comunidad de audiólogos”, señala Yáñez.

En el futuro, se lanzará un segundo portal, en esta ocasión en exclusiva para pacientes, enfocado al servicio, la tecnología y a facilitar el acceso a la audiología para un público masivo, con la finalidad última de dirigirlos a los centros OM.

El entorno digital estará muy presente en los servicios que apoyarán la rentabilidad del establecimiento, y en concreto de la actividad de Audiología, gracias a la creación de una plataforma digital y comunidad integrando todos los sistemas. Estará basada en activos digitales: webs y contenidos, y generará tráfico a través de múltiples canales y opciones. Uno de ellos será la página web www.omelsonidoconsciente.es. Pero habrá más, como las RRSS u otros con orientación al socio como myOM. “Hemos creado OM para despertar los sentidos de los ópticos y, a su vez, que ellos puedan despertar los de sus pacientes. Estamos deseando que se unan a la comunidad”, termina Yáñez.

Para llevar a cabo todo ese proyecto Cione amplía el equipo OM incorporando tres nuevos comerciales y dos personas para asesoramiento técnico en Atención al socio, mejora su catálogo de producto, con acuerdos con los principales fabricantes del sector: Beltone, ReSound, Interton, Bernafon, Phonak, Oticon, Starkey y Sonic, e incorpora stock en su almacén, para un envío inmediato con entrega gratuita, de un amplio catálogo de accesorios.

