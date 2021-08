De Gálvez ha logrado enamorar al público con su línea de champán de proximidad con personalidad propia Emprendedores de Hoy

Reconocidas como verdaderas joyas burbujeantes, la líneade champán de proximidad que ofrece la reconocida tienda de vinos ecológicos De Gálvez sorprende a los amantes de los espumosos. Este champán marcará tendencia en restaurantes, bares o en las celebraciones de todos aquellos clientes que opten por brindar con esta bebida en una ocasión especial.

Gracias a una trayectoria de más de 15 años como proveedores de vinos de los mejores restaurantes de Málaga y sus alrededores, De Gálvez se ha consolidado como la firma de mayor prestigio cuando se trata de adquirir esos elixires que marcan la diferencia.

Personalidad en todos los productos naturales En la página web, los usuarios pueden elegir entre múltiples versiones de champán, cada una con un toque único y a la vez con el denominador común de la crianza ecológica en zonas no muy extensas, que dan el toque de exclusividad y nuevas notas para paladares exigentes, con los precios más competitivos del mercado. Todas las propuestas de champán disponibles destacan por su elaboración con agricultura biodinámica que permite presentaciones llenas de aromas y sabores que enamoran al consumidor en cada trago.

Entre las marcas más destacadas por su origen de tierras trabajadas con gran respeto por lo natural y fermentación biológica, De Gálvez, ofrece las botellas de champán Larmandier Bernier, en su versión Latitude Brut, que identifica perfectamente a Vertus (Francia) como su zona de origen, al ser un vino clásico, elegante, aromático y con una burbuja muy fresca.

Otra propuesta de la casa De Gálvez para esta temporada es el champán proveniente de la firma Henri Giraud, en cuyos viñedos, no utilizan fungicidas y pesticidas y su labor está guiada por los valores de responsabilidad y sostenibilidad desde hace más de 30 años.

Entre los vinos espumosos provenientes de zonas con cultivos biodinámicos resalta la producción de David Léclapart, que propone un contundente chardonnay y un champán rosé en la que brilla la uva Pinot Noir.

Conocimiento y atenciones de primer nivel Así como la calidad que ofrece en todos sus productos De Gálvez se ocupa de mantener su esmerada atención, tanto en sus despachos de gran volumen, como al vender sus vinos vía online.

Un equipo de expertos de la tienda asesorará a los clientes del sector hostelero sobre la mejor carta de vinos para su negocio y también podrá orientar a los particulares en conocer más del apasionante mundo de los vinos ecológicos, a través de la adquisición de estas bebidas que atrapan a los amantes del champán, sobre todo si en sus burbujas se aprecia una conexión inigualable con la naturaleza.

