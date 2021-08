Rawge, la nueva marca española de maquillaje

Mangos de madera pulida, virolas de metal y cabezas de fibras sintética , son tan solo algunas de las características de la nueva marca de maquillaje Rawge La marca española Rawge ha sido creada por profesionales del sector de la belleza. Esta marca es vegana, libre de crueldad animal, ética y con el objetivo de reducir al máximo el uso de plásticos. Una marca inclusiva que defiende la creatividad y el disfrute del maquillaje. Además, colaboran con diferentes organizaciones medioambientales, sociales y animalistas para aportar su granito de arena a mejorar el mundo.

Rawge llega al mercado con una manta completa de 12 brochas que han sido creadas y diseñadas una a una para lograr un acabado impoluto profesional, en base a la experiencia y conocimientos de su equipo creativo. No existen unas brochas iguales en el mercado. Estas brochas, son brochas de diseño para poder maquillar el término belleza con la definición que se prefiera, sin patrones, sin normas y modelo.

Brochas

#001 Smoother Shader La Recatada Perfecta para dejarla fluir y que se lleve a su paso parches y manchas. Es la aliada para definir la forma del maquillaje de ojos que se busca, conseguir que se fundan los tonos y extender el pigmento. ¿SU MAYOR VIRTUD? Es pequeña pero matona, así que llegará a las zonas más ínfimas del párpado. ¿QUÉ LA HACE ESPECIAL? Su tamaño y suavidad facilitan la aplicación de sombras de transición, difuminar colores y aplicar producto en zonas pequeñas. ¿PARA QUÉ SIRVE? Con ella se logrará integrar colores como un profesional, realizar transiciones bien definidas y micro ahumados.

#002 Detail Shader La Meticulosa Exacta, rigurosa y sensible a partes iguales. Esta brocha pensada para trabajar a ras de pestañas es lo suficientemente rígida como para que el color no se extienda y lo suficientemente delicada como para acariciar los párpados más sensibles sin dañarlos. Entrará en juego cuando quiera conseguir microahumados, trabajar el párpado inferior o dejar un puntito de luz en el lagrimal. ¿QUÉ LA HACE ESPECIAL? El tamaño de esta brocha es perfecta para lograr control sobre su maquillaje, la densidad de las fibras consigue aplicar y difuminar sombras en zonas pequeñas y precisas. ¿PARA QUÉ SIRVE? Perfecta para aplicar producto en zonas pequeñas, conseguir intensidad en las sombras y romper líneas para conseguir los looks más dramáticos.