Análisis de los datos de paro de julio y proyección para agosto 2021

martes, 3 de agosto de 2021, 13:51 h (CET) Estas previsiones han sido dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco. Como apunta Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: "Una vez más, los datos de afiliación resultaron algo mejores a los esperados. El resultado se explica por el fuerte tirón de los Servicios. Ahora son más necesarias que nunca las medidas de salvaguarda del empleo, de reactivación de la actividad productiva y confianza a empleadores y mercados" El Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de anunciar los datos de paro del pasado mes. El número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de julio se sitúa en los 19,59 millones de personas, creciendo un 4,3% por encima que un año antes y con 806.200 empleos más que en julio de 2020. Es un número de afiliados que marca un nuevo máximo histórico y que supera en 0,3% el máximo anterior, de julio de 2019.

En cuanto al número de parados registrados se redujo hasta los 3,42 millones de personas en situación de desempleo. En el séptimo mes del año, el paro ha descendido en 356.500 desempleados menos que hace un año, pero 405.000 más que en julio de 2019.

Hay que recordar que a final de julio aún había 331.500 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 116.300 trabajadores menos que un mes antes.

Como apunta Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Una vez más, los datos de afiliación resultaron algo mejores a los esperados. El resultado se explica por el fuerte tirón de los Servicios. El mes de julio se comporta mejor en reducción de desempleo que en afiliación, siendo previsible que el crecimiento entre meses siga siendo decreciente de cara al final del verano. Ahora son más necesarias que nunca las medidas de salvaguarda del empleo, de reactivación de la actividad productiva y confianza a empleadores y mercados”.

Para el próximo mes (que analizará los datos de este mes de agosto en curso), el director del Adecco Group Institute prevé que “en agosto, el final de la campaña de verano suele ocasionar una pérdida neta de empleo. Sin embargo, tras dos meses muy positivos, podría esperarse una moderación. La subida interanual sería, de todos modos, significativa (+3,4%), con 19,45 millones de ocupados. El paro bajaría 8,9% interanual, con un total de 3,46 millones de parados”.

Datos más destacados

Como ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados registrados en julio es de 3.416.498. En el séptimo mes del año, el paro ha descendido en 197.841 desempleados respecto al mes de junio (-5,5%), mejorando la reducción de junio respecto a mayo (-4,4%). Aunque hay que recordar que aún hay 331.500 asalariados en situación de ERTE, que no son contabilizados en estos datos por definición. Son 116.300 trabajadores menos que un mes antes.

En el mes de julio el número de parados se redujo de forma significativa (-9,4% interanual; el mayor descenso en cuatro años), en especial entre los varones (-12,3%; el paro femenino se bajó 7,3%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ésta ha ganado en julio una media de 91.451 cotizantes respecto al mes de junio, lo que sitúa el número total de ocupados en 19.591.728 cotizantes, si bien el crecimiento respecto a junio fue menor (+0,5%) que el periodo anterior (+1,2%: junio v mayo).

La firma de contratos aumentó de forma generalizada, si bien el ritmo de crecimiento de los indefinidos cede a los temporales, propio de la estacionalidad de la actividad económica. Se firmaron 1,8 millones de contratos (+19,7% interanual). Los de mayor crecimiento fueron los temporales de jornada parcial (+29,1%).

Los Servicios lideraron el aumento del empleo (+4,8% interanual). Además, crecieron más los empleos asalariados (+4,8% interanual) que los no asalariados (+1,8%).

Para más información, aquí está el webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://youtu.be/-AbwVqC4b30

