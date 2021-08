Fersay acude al evento de REM en Alicante Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 13:30 h (CET) La compañía vende a 37 países y, en la península ibérica, tiene una red de 15 tiendas franquiciadas y 56 córners Fersay acudió como invitado el pasado 22 de Julio en Alicante a un evento organizado por REM (Relaciones empresariales del mediterráneo) donde se dio lugar un encuentro para hacer networking y que los empresarios de la zona pudieran compartir sus experiencias y aprendizajes durante toda su trayectoria empresarial.

Al evento acudieron representantes de asociaciones de empresarios y comerciantes de toda la comunidad valenciana y Fersay a través de su Director D. José Carrasco, defendió el modelo de franquicia como modelo de negocio eficiente.

También asistió al evento Eduardo Abadía, director de la asociación Española de franquiciadores para transmitir las bases y la importancia de la franquicia en España.

Durante el encuentro, se establecieron relaciones importantes qué sin duda, establecerán lazos comerciales entre empresas. Fersay, que cuenta con delegación en Alicante desde hace mas de 25 años ,suministra accesorios y recambios para electrodomésticos y electrónica desde esta delegación a todo el mediterráneo y también Baleares.

Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como puede ser un cajón de un frigorífico, un botellero, un cesto de lavavajillas, una bolsa de aspiradora, una cuchilla para un robot de cocina, un mando a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

