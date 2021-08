Los 7 errores más comunes a la hora de acometer trabajos de rehabilitación, según VIP Reformas

Los proyectos de modificaciones estructurales deben completarse con total rigor y evitando ciertos errores frecuentes propios de ellos, según sugieren los expertos de VIP Reformas, que han observado estos fallos a lo largo de su amplia experiencia como referentes de este sector A la hora de iniciar una reforma en un inmueble, es conveniente tener todo controlado para evitar posibles sorpresas que supongan retrasos o imperfecciones indeseados.

7 errores muy cotidianos en reformas

VIP Reformas enumera los 8 fallos más frecuentes que se suelen cometer en el desempeño de su profesión en el día a día.

No dejarse asesorar por profesionales

Es normal tener una idea preconcebida sobre lo que se quiere hacer pero también es importante contar con el asesoramiento de los expertos de la empresa de construcción que, una vez conozcan el objetivo de su actuación, pueden sugerir medidas para optimizar el resultado.

Permisos

Es algo evidente pero, a veces, por desconocimiento o por imprudencia, no se obtienen las licencias necesarias para el inicio de estas obras, una cuestión que podría conducir a sanciones y retrasos.

Priorizar lo estético sobre lo práctico

Aunque lo decorativo es esencial en una reforma, es más importante atender al confort y la funcionalidad de los elementos que vas a instalar. En ocasiones, un escenario a la inversa es un error garrafal.

No atender a las características de los materiales

La resistencia, calidad y durabilidad de los materiales debe estar siempre por encima del coste de los materiales a la hora de tomar una decisión. A veces, se recurre rápido a lo más barato, incidiendo en el éxito o el fracaso del proceso.

No tener en cuenta posibles imprevistos en el proyecto

Especialmente en casas antiguas, pueden surgir inconvenientes no contemplados en el presupuesto inicial, por lo que es esencial no atender a los plazos anunciados en un principio.

Dar importancia a situaciones puntuales

Realizar cambios estructurales pensando en situaciones que acabarán siendo esporádicas es otro lamento a largo plazo que suelen experimentar las personas que acometen estas obras.

No solicitar varios presupuestos

La causa más frecuente cuando ocurren problemas en una obra es que se apostase por una empresa sin haber contemplado otras alternativas.

VIP Reformas es una solución cada vez más recurrente por su contribución para evitar este problema, ya que ofrece tres presupuestos de tantas empresas de la zona, cuya calidad está perfectamente verificada, para que las personas interesadas escojan con total criterio.