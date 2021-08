La crioterapia, el aliado perfecto contra los problemas de celulitis, sostiene Cryosense

La firma líder en diseño, distribución, venta y alquiler de cabinas de criosauna Cryosense ha constatado a lo largo de su trayectoria los numerosos efectos positivos que tienen el uso de este equipamiento, sobre el bienestar general, el rendimiento físico, el bienestar emocional y el terreno estético, donde se enmarca la reducción de la celulitis, un fenómeno que preocupa a muchas personas Las cabinas de Cryosense están cada vez más extendidas y presentes en todo tipo de emplazamientos, como gimnasios, complejos deportivos, centros de estética, spa, gimnasios, etc.

Son muchos los beneficios asociados al desarrollo de sesiones de crioterapia pero uno de los más destacados, por la frecuencia con la que apuntan que es el motivo para adentrarse en estas cabinas, es la reducción de los episodios de celulitis que afecta a tantas personas, especialmente al colectivo femenino.

Técnica no invasiva

Una de las claves que explican el éxito de esta equipamiento innovador es que es una opción no invasiva, es decir, no se necesita realizar una abertura ni insertar ningún instrumento a través de la piel para corregir el problema.

En el interior de la cabina, el organismo se expone a nitrógeno líquido en vapor, que puede alcanzar picos de hasta -190ºC durante un breve lapso de tiempo de 2-3 minutos.

El efecto frío consigue una reducción significativa de la celulitis de una forma natural, siendo este un punto muy apreciado por quienes disfrutan de las propiedades de este método.

Este ambiente procura evitar la flacidez en las zonas más propensas del cuerpo a originar esa temida inflamación del tejido celular bajo la piel, por su tendencia a la acumulación de grasas, en zonas como glúteos, abdomen y muslos.

Con la aplicación del frío, se eliminan los adipocitos, dañando y cristalizando las células grasas para, en última instancia, hacerlas desaparecer mediante un proceso de metabolización totalmente natural.

Por qué apostar por la crioterapia para reducir la celulitis

Existe una serie de puntos que explican las ventajas de la crioterapia para tratar la celulitis:

Supone una alternativa a las técnicas convencionales e invasivas.



Eficacia en la eliminación de la grasa acumulada.



Se consigue una perfilación de la silueta.



Favorece la eliminación de toxinas.



Potencia la circulación sanguínea, lo que se traduce en evitar la reaparición de la celulitis a corto plazo.

