Más de seis mil personas han aprendido chino mandarín con 8Belts Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 13:46 h (CET) La plataforma permite analizar los datos utilizando el Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, a través de algoritmos que van aprendiendo del uso de la herramienta por parte de los usuarios en tiempo real Aprender Chino Mandarín en 12 meses y manejarse en este idioma con soltura y confianza era algo inimaginable, sin embargo, hoy más de 6.000 personas lo hacen gracias a 8Belts, un método online de enseñanza de idiomas que ha acabado con el fracaso tradicional de los españoles al aprender idiomas.

A lo largo de los últimos años 8Belts se ha posicionado como el mejor método del mundo para aprender chino mandarín y también el más eficaz. Del histórico de estudiantes de chino mandarín de 8Belts, 6.000 completaron el 100% del curso de 12 meses y hablan con soltura este idioma. A ellos se suman otros 400 alumnos que estudian actualmente chino mandarín con 8Belts.

“De alguna manera, la enseñanza del chino ha sido la “prueba del algodón” de la eficacia de nuestro método”, comenta Fernando Moreno, CEO de 8Belts. “Todo el mundo sabe los difícil que es aprender este idioma, incluso para personas que llevan años viviendo en China, sin embargo, 8Belts lo hace fácil”.

Además de alumnos famosos como Pablo Motos y Bisbal, desde 2015 los estudiantes del Grado Oficial en Liderazgo Empresarial e Innovación de la Facultad de Empresariales-Mondragón Unibertsitatea aprenden chino con 8Belts.

La Universidad cooperativa, dependiente del Grupo Mondragón, creó este Grado Oficial con el objetivo de formar profesionales con una fuerte orientación internacional y, especialmente, hacia el mercado chino. En este objetivo, el conocimiento y dominio del idioma chino mandarín es un elemento clave del grado y está integrado en el currículo académico, como una asignatura más que hay que superar.

Palabras rentables

8Belts es un método disruptivo al focalizar el aprendizaje de los idiomas en las palabras más ‘rentables’, es decir, aquellas que permiten comunicarse más y mejor, lo que acelera los plazos para ganar soltura en un idioma. Con la mejora del algoritmo, la plataforma personaliza el aprendizaje, dedicando más tiempo a las áreas donde cada usuario necesita más atención y menos a aquellas donde ya tiene los conocimientos necesarios.

El nuevo algoritmo adapta el método al progreso y conocimiento real de cada alumno. El sistema le redirecciona en función de cómo estudia, las horas que emplea, qué ha aprendido... para configurar un plan que se adapta en tiempo real a su progreso, mejorando su experiencia y compromiso y motivándole a seguir. Además, el algoritmo cuenta con un sistema de escucha inteligente, que aumenta la velocidad de aprendizaje, mejora el repaso de aquellos temas que el alumno no ha asimilado al 100% y permite lograr un aprovechamiento del 100% del tiempo dedicado.

Gracias al uso de la IA, el tutor dispone de un cuadro de mando que le ofrece información precisa del trabajo y progreso de cada alumno y que le ayuda a tomar las mejores decisiones para impulsar su avance.

La última versión de la plataforma permite analizar los datos utilizando el Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, a través de algoritmos que van aprendiendo del uso de la herramienta por parte de los usuarios en tiempo real. De esta manera, todos los estudiantes se benefician no solo de su propia experiencia, sino de la del conjunto de los alumnos.

La incorporación de estas tecnologías, la práctica desde el primer día y un método de enseñanza centrado en el estudiante configuran el Human Student Centric System (HSCS), un modelo que permite aprender un idioma mucho más rápido que los sistemas tradicionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rawge, la nueva marca española de maquillaje Loro Parque da la bienvenida a una nueva cría de lémur de cola anillada Karlos Arguiñano prepara 2 recetas con quesos TGT para este verano Bit2Me lanza su propia criptomoneda logrando una cifra récord de 2,5 millones en la venta privada Urbincasa inicia con el movimiento de tierras la construcción del Residencial Seagardens en Campoamor