Top Courier analiza los tipos de transporte de mercancías que se encuentran en el mercado

martes, 3 de agosto de 2021, 11:34 h (CET) Según el tipo de mercancía que se quiera enviar y, evidentemente, según su destino, se podrá elegir entre un tipo de transporte u otro, siempre valorando características como el tiempo de llegada de la mercancía o el coste de mandarla La empresa de transportes Top Courier, especializada en el transporte de mercancías tanto a nivel nacional como internacional, conoce bien el mundo del transporte, pues se dedica a ello desde hace cerca de 30 años. Por ello, pueden explicar los diferentes tipos de transporte de mercancías que existen hoy en día para poder elegir el que convenga más cuando se necesite.

El transporte por carretera es el transporte más utilizado. Aunque se vaya a utilizar el transporte por barco o por avión, la entrega final siempre se hará por carretera. Este tipo de transporte puede ser más lento, y quizás de menor calidad, ya que hay que tener en cuenta algunos factores como el tráfico, el humano o el ambiental que pueden afectar negativamente al servicio de la entrega de mercancías.

Según el tipo de carga, las medidas y el peso de los palets, se usará un tipo de camión específico, aunque las cajas de los camiones están preparadas para las medidas de los palets (las cuales son estándar).

Ventajas del transporte de mercancías por carretera:

- Es el servicio más económico.

- Es rápido.

- Adaptado a las mercancías.

- Perfecto tanto para distancias cortas como largas al ser muy versátil.

Desventajas del transporte por carretera:

- Está sujeto a factores que pueden mermar la buena calidad del servicio como el tráfico.

Otro tipo de transporte terrestre es el ferroviario. Aunque en España su uso no está muy extendido, lleva ya unos años experimentando un crecimiento progresivo, sobre todo el transporte de mercancías internacional.

Ventajas del transporte en ferrocarril:

- Altamente fiable.

- Utiliza contenedores estándar que facilitan el posterior traslado por carretera.

- Perfecto para grandes cargas al por mayor.

- Si se tiene que enviar mercancías a distancias muy largas, esta es una muy buena opción.

Desventajas del transporte en ferrocarril:

- No cuenta con la versatilidad que tiene el transporte por carretera.

- Llevará un coste adicional al tener que contratar también el transporte por carretera para llevar la mercancía al destino final.

- Condicionado por la cercanía de una estación de tren.

Con un mayor porcentaje de utilización como medio transporte en España en comparación con el ferroviario, el transporte marítimo es uno de los medios que está en crecimiento continuo, gracias a su precio y a las características que lo hacen perfecto para transportar una gran variedad de cargas.

Ventajas del transporte por mar:

- Económico. El precio del transporte se adapta al peso de la carga, por lo que cuanta más carga se lleve, más económico resultará.

- Hay una variedad muy amplia de buques que están diseñados y preparados para transportar distintos tipos de mercancías, como líquido, cargas a granel o mercancía perecedera que necesite unas condiciones especiales de transporte.

Desventajas del transporte por mar:

- El tiempo de transporte es más lento y está sujeto al tipo de ruta y las inclemencias meteorológicas.

- Debido a las características del mismo, hacer un seguimiento de las mercancías en tránsito suele ser más difícil.

- Condicionado por la cercanía de un puerto.

Por último, el transporte de mercancías por aire, el tipo de transporte más caro, aunque el más rápido. Al igual que en el marítimo, el precio viene determinado por el peso y el volumen de las mercancías, siendo utilizado normalmente para transportar cargas de alto valor.

Ventajas del transporte de mercancías aéreo:

- Rapidez. Las entregas suelen tardar entre 24 y 48 horas.

Desventajas del transporte de mercancías por avión:

- Costes muy elevados.

- Condicionado por la cercanía de algún aeropuerto.

Independientemente del tipo de transporte elegido, la empresa de transporte Top Courier está especializado en transporte urgente nacional, distinguidos por la efectividad y la rapidez de su servicio.

