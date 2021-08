Horizon recuerda la importancia "vital" de contar con asesoramiento legal en un concurso de acreedores Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 11:37 h (CET) Disponer de un abogado especializado en derecho concursal supone un valor diferencial para concluir el proceso de forma satisfactoria, sostienen desde Horizon Abogados Un concurso de acreedores es una segunda oportunidad para empresas en apuros, pero un error en el que caen muchas entidades es afrontar este proceso sin el apoyo de profesionales del campo legal que conocen las fórmulas más indicadas para obtener los mejores resultados según sus intereses.

Cuál es el objetivo de un concurso de acreedores

Principalmente, se trata de una segunda oportunidad para aquellas empresas que no pueden hacer frente a sus deudas, lo que amenaza la viabilidad de la corporación.

Para evitar este desagradable final y, sobre todo, para que todas las partes queden más o menos satisfechas, aparece esta opción jurídica que ayuda a paliar los efectos de las deudas de la compañía en cuestión.

Así, el concurso de acreedores es la situación legal a la que se atienen las entidades incapaces de hacer frente a sus obligaciones corrientes, donde se incluyen nóminas, proveedores, seguros sociales, etc. En definitiva, no se puede pagar las deudas con fondos propios porque estos son insuficientes.

Contar con el asesoramiento de un grupo de expertos en derecho concursal siempre es, por tanto, una solución óptima en el caso de que una determinada organización se vea abocada, ineludiblemente, a este escenario.

Por qué es esencial contar con ayuda profesional en estos casos

El asesoramiento legal ayuda a los empresarios de manera individualizada a manejar los distintos problemas financieros según van surgiendo para abordarlos en el tiempo y la forma correctos.

Un concurso de acreedores puede suponer, a largo plazo, unas consecuencias legales y financieras bastante severas; la presencia en todo este proceso de una figura especializada es un seguro para los empresarios, desde el momento de la presentación de la demanda al juzgado realizando una declaración concursal hasta el fin del proceso.

Un profesional del derecho concursal conoce todos los puntos importantes que entran en juego durante estos escenarios, por lo que recurrir a este apoyo marca la diferencia para que todo finalice de forma satisfactoria.

En Horizon Abogados, disponen de un equipo multidisciplinar de abogados, consultores, estrategas, emprendedores y creativos, conformando así un bufete global fruto del empeño de una empresa con más de 40 años de presencia en el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.