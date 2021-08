Se busca financiación

Daría cualquier cosa por comprarme un piso en tu corazón. Sería capaz de hipotecarme toda la vida en la adquisición de esa perla. No me importan los metros cuadrados que tenga. Me es indiferente si tiene ascensor, parking, trastero, las escaleras que tenga. El número de habitaciones, la cocina, el baño, la altura, la orientación. Solo tendría en cuenta en el invierno el calor. Que sea fresco en verano. Las vistas. La ventilación. Sin perder tiempo, mañana iré a pedir un préstamo hipotecario a cualquier banco.

Aunque no es mucho, como aval llevaré las escrituras de todo lo que poseo. A estas alturas y en esta situación, ¡qué más me da el riesgo! Si vivimos 4 días ¿para qué quiero nada? Me conformaría con un pisito abuhardillado con una ventanita en el techo para hablar con ella del amor mirando la luna y las estrellas en las noches despejadas.

Por favor, señor ¿sabe usted de alguna entidad financiera con corazón que concediera préstamos hipotecarios a bajo interés para comprar apartamentos de esta condición?