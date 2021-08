SyA Instalaciones recomienda infraestructuras de gas propano en poblaciones Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 09:07 h (CET) Una de las fuentes de energía más limpia y respetuosa con el medio ambiente, el gas propano se posiciona como la mejor alternativa para las poblaciones que quieren cambiar de sistema de abastecimiento de energía y no tienen acceso a la red de gas natural SyA Instalaciones, la empresa oscense especializada en gas, recomienda realizar instalaciones de gas propano en las poblaciones donde no es posible hacer la instalación de gas natural por no disponer de una tubería canalizadora cercana.

El gas propano es un tipo de gas licuado del petróleo (GLP), una fuente de energía que ha sido la solución perfecta para aquellos municipios, hogares y empresas que han optado por el gas al no disponer de una conducción de gas natural. El gas propano es la alternativa perfecta para estos casos, y los beneficios de disponer de esta energía en las poblaciones son múltiples.

Con las canalizaciones de gas propano en los municipios, tanto los habitantes como las empresas o instalaciones municipales van a disponer de un tipo de energía mucho más eficiente que el gas butano o la electricidad, ya que por su composición, tiene un alto poder calorífico y un alto rendimiento calorífico, lo que lo hace perfecto para aquellos lugar que tienen una gran necesidad térmica y un alto consumo energético.

Así mismo, debido al alto rendimiento del propano, que tiene mayor poder calorífico por hora (kWh/kg) que otras energías, lo hace perfecto para contribuir al ahorro de energía, que aunque no llega a ser la energía con el precio más bajo (título que ostenta el gas natural), lo hace perfecto para ser el suministro energético en grandes superficies.

Y ya se sabe que el ahorro energético se convierte en cuidado hacia el medio ambiente. Si las localidades persiguen objetivos de sostenibilidad, progreso, futuro y salud, las infraestructuras de gas propano son perfectas para llegar a ellos. El gas propano es respetuoso con el medio ambiente, emite menos partículas contaminantes al aire, evita derrames sobre el terreno y, al estar en estado líquido, ocupa menos espacio que el gas natural.

Este sistema de energía propicia el desarrollo de los pequeños municipios, fomentando que en ellos se puedan asentar empresas en el medio rural, mejorando la calidad de vida de los habitantes ya que en la mayoría de ellos para conseguir el agua caliente o la calefacción se acostumbra a usar o bien las bombonas de butano, que tienen un coste elevado y no son prácticas cuando se necesita mucha energía, o bien depósitos de gasoil, mucho más contaminante y menos eficiente. Aunque también la calefacción eléctrica es un sistema utilizado, tampoco es efectivo, ya que conectar las bombas de aire caliente consume mucha electricidad y eso supone un derroche de energía y con el consiguiente aumento de la factura de la luz.

Como se ha podido comprobar, el gas propano es perfecto frente a fuentes de energía menos eficientes. Es limpio, económico y eficiente, las instalaciones de gas llevan el gas directamente a los hogares y a las empresas.

El Grupo SyA trabaja para las mayores empresas gasista del país, como Repsol, Gas Natural, Redexis Gas e Iberpropano, con una plantilla directa de más de 60 profesionales especialistas en conducciones e instalaciones de gas. La profesionalidad de la compañía se refleja en los grandes y buenos resultados de las instalaciones que han realizado en poblaciones de las provincias de Huesca, Zaragoza, Lleida y La Rioja.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.