España acoge Hospitality Inspiration Council como pilar estratégico del Plan de Recuperación y Resiliencia

martes, 3 de agosto de 2021, 09:14 h (CET) La tercera edición de este evento pionero, se celebrará de manera presencial el próximo 7 de octubre en la isla de Ibiza, con la participación de ponentes de primer nivel, y con la colaboración y el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. En el encuentro, entre otras personalidades nacionales e internacionales, participan, Clara Arpa, Presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y Luigi Cabrini, Presidente del Global Sustainable Tourism Council Bajo el lema Ponte en marcha hacia el compromiso por la sostenibilidad turística, se presentó el pasado 21 de mayo en FITUR Madrid, la tercera edición del Hospitality Inspiration Council, a la que asistieron Ana Muñoz Llabrés, Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, Francesc Mateu, Director de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de Menorca y Lucía Fuentes, Consejera de Turismo de El Hierro, poniendo en valor el liderazgo de las islas en Europa para impulsar un nuevo modelo turístico que pone el foco en conservar el patrimonio natural y cultural y en impulsar la Economía Azul (EA).

Durante el acto, la Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz Llabrés, indicó, “En el futuro inmediato no tiene cabida ninguna forma de turismo que no sea sostenible desde el punto de vista medio ambiental, socioeconómico y territorial. La sostenibilidad es uno de los ejes principales de la política turística española. Promovemos un modelo de gobernanza basado en la calidad, en la sostenibilidad, en la innovación y en la economía circular, con el fin estratégico de mantener la posición de liderazgo de España en materia turística y aprovechar el momento de proyección gracias a los 3.400 millones de euros procedentes de los fondos NextGeneration de la Unión Europea, que va a requerir un esfuerzo histórico coordinado entre todas las Administraciones, y a través de la cooperación público-privada”.

Hospitality Inspiration Council Ibiza 2021 se consolida el próximo 7 de octubre y por tercer año consecutivo, como el espacio donde destinos, empresas, profesionales y usuarios, se encuentran para cooperar y aportar soluciones innovadoras para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible e impulsar un Plan de Recuperación y Resiliencia en el sector basado en la sostenibilidad y la responsabilidad social.

El evento cuenta con la colaboración y el patrocinio de la Agencia Estratégica de Turismo de Illes Balears y el apoyo del Consell Insular d´Eivissa, la Red Española de Turismo Accesible, GSTC, la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, B Lab Spain y distintas entidades públicas y privadas.

Una jornada que por primera vez se emitirá en directo a través de distintas plataformas digitales, y que tiene como objetivos principales; fomentar la instauración de Sostenibilidad y la Resiliencia en los destinos y empresas turísticas como elemento clave para la recuperación medioambiental, social y económica; dar a conocer información y buenas prácticas para inspirar el cambio de paradigma hacia la transición ecológica y el liderazgo con propósito; y promover el conocimiento y la innovación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 europea en el sector turístico.

Las inscripciones son gratuitas y limitadas. Están disponibles en la web hic.travel.

