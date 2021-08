Las Matemáticas ya no seducen a los aspirantes en las oposiciones del profesorado Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 07:02 h (CET) Más de 700 plazas quedarán desiertas de estas últimas convocatorias, que han demostrado que los graduados en esta especialidad prefieren los ámbitos profesionales de la informática y la consultoría; en el horizonte se vislumbran las oposiciones de Maestros para 2022, y el máster del profesorado se vuelve una opción cada vez más demandada. A través de OTONAUTA se pueden conocer las principales opciones de estudio en este ámbito Las oposiciones en Educación que acaban de celebrarse en el Estado han demostrado que enseñar Matemáticas en las aulas de Secundaria ya no es la principal opción como salida profesional de los graduados en esta especialidad. Prefieren ejercer en los ámbitos de la informática y la consultoría. De hecho, más de 700 plazas de profesor de Matemáticas quedarán desiertas de estas últimas convocatorias públicas.

Los matemáticos están hoy en día muy cotizados en el mercado laboral, y, según se hacía recientemente eco el diario ‘El País’, las suplencias de estos profesionales en las aulas de Secundaria se están cubriendo con profesionales que no están formados en esta especialidad: arquitectos, economistas o químicos. Ahí podría residir la causa de la debacle experimentada en estas últimas oposiciones a profesor de Matemáticas. Al desprestigio de la profesión, que se ha hecho patente en los últimos años, se une el hecho de que cada año quedan puestos sin cubrir en esta especialidad que se acumulan para la siguiente convocatoria; de esta manera, el número de plazas vacantes crece continuamente.

Como ocurre entre los graduados en otras especialidades, los matemáticos encuentran mayores recompensas -salariales, de opciones de progreso profesional sin la obligación de tener que formarse constantemente, por ejemplo- ejerciendo en el ámbito empresarial que haciéndolo en la docencia. Y en especial en estos últimos tiempos en que las nuevas tecnologías y la transformación digital han llegado a todos los ámbitos. Además, para muchos que llevan años enseñando, afrontar una oposición es toda una carrera de obstáculos. Así, solo los matemáticos muy vocacionales optan por la enseñanza.

Si algo han puesto sobre la mesa estas últimas oposiciones en Educación, es que se necesitan más que nunca docentes vocacionales. En Matemáticas y en otras tantas especialidades. Y con las oposiciones de Maestros en el horizonte -se celebrarán el próximo año 2022-, la opción de estudiar un máster se vuelve cada vez más demandada. Ante una oposición, está claro que la formación ayuda a posicionarse mejor. De hecho, casi todos los títulos oficiales puntúan. En lo que se refiere al Máster de Formación del Profesorado, hay muy diversas opciones vía online, semipresenciales, presenciales y a distancia.

La UNED, la UCM, la UPV/EHU o, en el ámbito universitario privado, la UNIR, la VIU o la Universidad de Nebrija, son algunos de los centros que ofertan el antiguo CAP, hoy llamado ‘Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas’. Una inversión de un año académico de dedicación completa que es la puerta de acceso a oportunidades de empleo estable.

Se pueden conocer en detalle las opciones mejor valoradas de máster profesorado a través del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

