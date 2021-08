Cachopos frescos a casa en menos de 24 horas: Kachopo King Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 12:13 h (CET)

Los asturianos aman degustar el rico sabor tradicional del cachopo, una comida que se ha ganado un lugar muy importante en la región por combinar los finos cortes de ternera con el delicioso sabor de un buen queso asturiano, jamón serrano u otros ingredientes especiales.

Para disfrutar de este manjar ya no es necesario salir de casa porque empresas como Kachopo King ofrecen envíos de cachopo frescos en 24 horas a través de servicios de envío a domicilio como Seur Frío a toda España y Portugal.

De Gijón a casa en 24 horas El cachopo se ha convertido en uno de los platos tradicionales más importantes de la comida asturiana. No es solo un filete de ternera empanado y relleno, es un alimento que ha destacado en el mundo gastronómico por su versatilidad y gama de sabores que van desde los rellenos más comunes como queso y variedades de jamón, hasta las combinaciones gourmet más profesionales.

En cualquiera de sus presentaciones, este alimento destaca por su insuperable sabor crocante al paladar y esa explosión de sabores de su relleno. Cualquier momento es ideal para disfrutar de un buen cachopo, razón por la que muchos comensales en Asturias eligen este alimento durante el almuerzo o la cena.

A pesar de la popularidad de este plato, muy pocos comercios en Gijón ofrecen variedad de cachopos a domicilio. Sin embargo, Kachopo King llega al mercado con una propuesta novedosa de envío de cachopo fresco desde Gijón hasta cualquier lugar de España y Portugal a través de compañías de servicio a domicilio como Seur Frío con pagos seguros mediante transferencia bancaria, Paypal, Bizum o tarjeta de crédito.

No hace falta salir del hogar o la oficina para disfrutar de un cachopo de calidad porque Kachopo King ofrece un amplio menú de ternera 100% asturiana refrigerada, dando la opción de elegir también entre pollo, cecina o cerdo. Además, cuenta con una gran variedad de deliciosos rellenos como quesos, setas, foie, cebolla caramelizada y mucho más, perfectas para freír y degustar en cualquier lugar.

Variedad de cachopo con sabor tradicional y gourmet Entre la variedad de cachopos tradicionales del menú de Kachopo King se encuentra el cachopo Made in Spain, hecho de lomo de cerdo adobado relleno de jamón, queso manchego y pimientos de piquillo. También está el Cua Cua, una deliciosa ternera asturiana rellena de foie de pato y cebolla caramelizada. Y, para los que desean disfrutar de los más deliciosos embutidos locales, está el cachopo Blue, relleno de lacón, queso azul de cabra y pimientos de piquillo.

Dentro de la carta online también hay opciones para los que desean degustar cachopos gourmet, combinados con ingredientes especiales. Entre las alternativas más solicitadas por los clientes se encuentra el cachopo Astur, elaborado a base de ternera rellena de cecina de tineo, rulo de cabra puro y cebolla caramelizada. Otra especialidad de la casa es el cachopo Peraleño, relleno de jamón serrano, queso azul de la Peral y tiras de pimiento del piquillo.

Para disfrutar de estos deliciosos platos, los comensales pueden ingresar al sitio web de la compañía y elegir un cachopo entre la variedad de opciones disponibles para recibirlo en casa de una forma rápida y segura y limitarse a disfrutar.

