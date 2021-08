¿Cuál es el balance de la comida mexicana?, por La Llorona Emprendedores de Hoy

La comida mexicana es reconocida a nivel mundial por la gran variedad de sus platillos y por la delicia de sus sabores. Es una mezcla de influencias que inició en el período prehispánico donde el ingrediente principal de las preparaciones era el maíz, entre otros como frijoles, chile o aguacate.

Con la llegada de los conquistadores españoles se introdujeron nuevos ingredientes como azúcar, trigo, orégano, pimienta, ganado vacuno o leche, entre otros. De esta fusión nacieron famosos platillos como los tacos, el mole o las enchiladas. En La Llorona se puede encontrar el sabor único de la gastronomía mexicana y sus tradicionales sabores.

Un rincón de México en España La Llorona es un restaurante ubicado en Linares en la provincia de Jaén, donde se puede degustar una amplia variedad de platillos basados en la gastronomía mexicana. En el año 2010, la cocina tradicional de México fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo cual enaltece y enorgullece al pueblo azteca. Así, en La Llorona se puede encontrar un rincón de México en España, donde se deleita el paladar con todos los platillos, bebidas y postres típicos de la gastronomía mexicana. Disponen de un menú muy variado, en el cual destacan los tacos al pastor, las enchiladas rancheras de res o los tacos de cochinita pibil y se incluyen opciones vegetarianas para aquellas personas que no comen carne o también personas intolerantes al gluten.

Gastronomía extensa y multifacética en La Llorona La comida mexicana se caracteriza por un sinfín de estilos, colores y sabores. Sus platos están llenos de un sabor característico, proveniente de la gran variedad de chiles utilizados y un color vibrante, gracias a los ingredientes, como aguacate, tomate o cacao y a las especias utilizadas como cilantro, tomillo, canela y clavo.

México también es reconocido por sus bebidas y en La Llorona se puede degustar una amplia variedad de bebidas típicas del país azteca, entre las que destacan los jarritos de tamarindo o pomelo, las cervezas o el famoso tequila José Cuervo.

En la página web del restaurante se puede encontrar el menú completo, con una descripción detallada de los platillos. Además, ofrece la posibilidad de reserva online, por teléfono y el servicio a domicilio o take away. Gracias a la calidad de sus platillos y a su atención esmerada, los clientes de La Llorona podrán llevar la cultura y el sabor mexicano a su boca.

