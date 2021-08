La Llorona, la apuesta por los sabores mexicanos en Jaén Emprendedores de Hoy

La comida mexicana es conocida en todos los rincones del mundo, siendo la gran favorita de muchas personas que se deleitan constantemente con su gran variedad de sabores, que giran en torno a alimentos nutritivos como el frijol, el maíz, el chile, el tomate verde o el aguacate entre otros.

Si se busca un buen lugar para disfrutar de buenos platillos mexicanos,La Llorona es uno de los restaurantes más visitados de Jaén, gracias a la gran variedad de platos típicos de la región mexicana, con los que día a día deleitan a sus comensales.

Hoy en día, no hace falta viajar hasta México para poder disfrutar de esta comida, que en el año 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ya que con tan solo un bocado de los platos ofrecidos por La Llorona es posible transportarse a este mágico lugar.

Una gran variedad en su menú La Llorona se ha convertido en uno de los lugares de comida mexicana más visitados de Jaén porque ofrece a sus clientes una gran variedad de platos, en los que no pueden faltar los tradicionales burritos, tacos, chilaquiles y el chile picante mexicano, que se ha convertido en un verdadero festín para todos sus clientes.

Entre los platos más solicitados se encuentran las tradicionales enchiladas de carne, que constan de tortillas de maíz que se rellenan de carne de ternera acompañada de cebollita y arroz y se pueden acompañar de guacamole, el tradicional “pico de gallo” o picante con chile.

Los postres y las bebidas también son un referente de la cultura mexicana, por eso en La Llorona se puede encontrar una gran variedad del tradicional tequila y mezcal. También se pueden encontrar diferentes aguas frescas de frutas naturales así como las famosas y refrescantes margaritas.

Visitar México sin salir de la ciudad En Jaén, se puede encontrar un rincón mexicano ambientado con objetos propios de la cultura del país con las mejores comidas tradicionales, que transporta a sus comensales al país azteca.

En su menú, mantienen los tradicionales sabores del maíz, la combinación perfecta de frijoles, el usual chile picante, el jitomate, el agave, el cilantro y demás hiervas que no pueden faltar en la sazón mexicana. La Llorona es la localización preferida de los amantes de la comida mexicana que añoran la cultura del país.

La comida mexicana es una de las gastronomías con más diversidad de sabores, aromas y combinaciones de elementos, que le da ese encanto milenario. Además de transportar a sus clientes a otras tierras con tan solo un bocado, La Llorona ofrece un servicio de atención excelente y de alto nivel.

