Archery Tag: la nueva propuesta de tiro al arco con punta láser de ASILVESTRATS

lunes, 2 de agosto de 2021, 12:00 h (CET)

Normalmente, las personas necesitan de nuevas actividades de ocio para evitar caer en la rutina durante eventos y festividades. En este sentido, ASILVESTRATS es la empresa perfecta que ofrece servicios para vivir nuevas experiencias educativas y de entretenimiento en primera persona para compartir con familiares y amigos.

Su nuevo juego Archery Tag permite a sus clientes disfrutar de entrenamientos y combates a domicilio a través del uso de arco y flechas con punta de espuma. Estas equipaciones han sido desarrolladas con una tecnología que tiene como objetivo ser seguras y confiables para los jugadores.

ASILVESTRATS: el combate de arqueros a domicilio Los torneos de combate con armas entre o dos más equipos siempre han sido una atracción para los amantes del mundo del deporte y la competición. ASILVESTRATS es una compañía que se especializa en duelos con armas láser, las cuales son seguras de manejar en la comodidad de un hogar o sitio preferido. Uno de sus juegos más recientes es Archery Tag, el cual consiste en batallas con tiro al arco que permiten a sus clientes vivir una experiencia única y divertida. Este juego no tiene una edad o momento específico, es decir, cualquier persona puede disfrutar de un combate amistoso con compañeros y amigos en su empresa, escuela, restaurante o fiestas.

¿Qué ofrece ASILVESTRATS con sus juegos a domicilio? Al momento de organizar un evento muchos se preguntan cómo pueden hacer de este una experiencia divertida y diferente para todos sus invitados. Para estos casos, los juegos de ASILVESTRATS son una gran opción gracias a sus combates divertidos y seguros en primera persona que consiguen animar cualquier ocasión. Sus muros especiales están preparados para adaptarse a todo tipo de espacios, desde canchas de tenis hasta parkings de supermercados o campos de entrenamiento. Además de esto, ASILVESTRATS es tendencia en época de pandemia en instituciones, fiestas y despedidas de solteros gracias a sus mecanismos de protección, los cuales no disminuyen la diversión y calidad del producto. Los clientes eligen qué actividad realizarán con el servicio, por lo que el juego puede ser para uso educativo o de entrenamiento. Con estas actividades los jugadores podrán mejorar su condición física, valorar el trabajo en equipo mientras se divierten con sus amigos y familiares.

ASILVESTRATS ofrece a sus clientes formas seguras y emocionantes de divertirse en cualquier evento a través de las batallas de Archery Tag. Estas prometen a sus competidores sumergirse en un ambiente de combate con flechas y arco.

