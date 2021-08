Innovador servicio de venta de marisco para restaurantes por el referente en el sector Marisco Galego Emprendedores de Hoy

domingo, 1 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

El marisco es un producto que requiere de mucha atención y es fundamental conocer su procedencia y cómo este ha sido tratado. Por ese motivo, encontrar marisco de calidad para brindar a los clientes en los restaurantes no siempre es fácil.

En este caso, una de las empresas que ofrece sus servicios de venta de marisco para restaurantes es Marisco Galego.

Extenso catálogo de productos frescos Desde el conocido como el ”Paraíso del marisco”, O Grove, en las Rías Baixas Gallegas, llega la más amplia variedad de marisco recién pescado en sus aguas frescas y enviado en menos de 24 horas a cualquier restaurante en España.

Marisco Galego cuenta con una calidad excelente en todos los productos que ofrece, tales que se consideran de lo mejor en la cocina gourmet. Su última exclusiva ha sido el nuevo servicio de venta para restaurantes.

Todo aquel negocio del sector de la hostelería que lo desee, podrá realizar pedidos de los productos que ofrece en el catálogo, disponible en la web online de la empresa.

Desde un bogavante, unas nécoras, un buen pulpo, las mejores navajas gallegas, ostras, zamburiñas, mejillones, hasta una mariscada completa acompañada de las mejores bodegas de Albariño y licores gallegos. Marisco Galego abre sus puertas a los hosteleros para ofrecer un servicio de calidad y exclusividad al mejor precio.

Excelente calidad y envíos inmediatos El marisco es un producto muy demandado en los restaurantes de toda España, no solo por la multiplicidad de platos que se pueden elaborar con este excelente producto, desde tapas hasta platos elaborados, sino también porque es un alimento muy rico en nutrientes y beneficioso para la salud.

Ahora bien, es importante que para que este no pierda valor y contenga los mejores nutrientes, haya sido tratado en las mejores condiciones. En este sentido, Marisco Galego, gracias a su larga experiencia y su pasión por el mar, garantiza en cada uno de sus productos una excelente calidad y tratamiento en el proceso de envío. Es una empresa referente en el sector, la cual realiza envíos inmediatos en condiciones totalmente óptimas. Disponen de toda la información en su página web, así como una completa descripción del origen y las características de cada producto con sus respectivos valores nutricionales. Contar con el servicio de una empresa como Marisco Galego en un restaurante es una de las mejores opciones por las que pueden optar los propietarios del mundo de la hostelería, no solo por satisfacer a los clientes, sino por tener la seguridad de ofrecer uno de los mejores alimentos gourmet del país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.