Villaquirán Abogados ofrece servicios especializados en la disolución del condominio

¿Qué es la disolución de un condominio? Para conocer cómo puede disolverse o extinguirse un condominio, es necesario definir en primer lugar qué es. En el campo del derecho, se denomina condominio a un bien o inmueble que se encuentra en copropiedad, es decir, sobre el cual dos o más individuos tienen potestad. Ahora bien, las bases legales que rigen un condominio indican que en el momento en que cualquiera de los comuneros, sin importar la razón o el porcentaje de copropiedad que tenga, quiera extinguirlo o disolverlo, los otros copropietarios estarán obligados a hacerlo. Por esta razón, es un procedimiento que por lo general genera conflictos entre las partes involucradas. Un ejemplo de ello, puede darse cuando una pareja se divorcia, y poseen bienes en común que no saben cómo repartir o cuando un grupo de herederos recibe una propiedad pero no están de acuerdo en cómo dividirla.

Factores a tener en cuenta en la extinción de un condominio Para llevar a cabo este procedimiento jurídico hay varios aspectos que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, están las contraprestaciones para el copropietario que cede su porción del inmueble. Si bien esto no es obligatorio durante la disolución de un condominio, Hacienda siempre está alerta en casos de donaciones encubiertas. Por otro lado, existen beneficios fiscales que se dan debido a que la extinción de un patrimonio no constituye un incremento o disminución patrimonial, razón por la que no se contempla en los Impuestos sobre la Renta de Personas Físicas.

