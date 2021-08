La división judicial de la herencia de la mano de los especialistas de Villaquirán Abogados

Las herencias suelen ser el motivo de disputa entre familiares, y todavía más en los casos en los que las partes involucradas no llegan a un acuerdo para repartirse los bienes. En ese contexto, hay que acudir a instancias judiciales que atribuyan a cada heredero los bienes y derechos que le correspondan de la herencia. Los afectados encontrarán en Villaquirán Abogados un equipo de representantes especializados en las principales ramas del derecho, incluyendo el derecho civil. Por medio de ellos, los clientes podrán contar con el acompañamiento especializado y la asesoría legal necesaria en estos casos.

División judicial de la herencia La división judicial de la herencia consiste en las actuaciones legales que se realizan con el fin de efectuar la división de un patrimonio hereditario en situaciones en las que, a falta de un testamento por parte del fallecido, los herederos no se pongan de acuerdo sobre los bienes a repartir. En este sentido, cualquiera de los coherederos o legatarios podrá solicitar una división judicial de la herencia, siempre y cuando el fallecido no haya designado previamente un contador partidor. Cabe resaltar que en términos legales, esta causa no se considera un proceso contencioso por lo que no es necesario tener que ir a juicio. Sin embargo, sí que es importante la realización de una variedad de procedimientos legales que requieren asesoría y apoyo por parte de abogados especializados en el tema.

La división judicial de la herencia es justo una de las especialidades de Villaquirán Abogados, donde los profesionales ofrecen a sus clientes atención personalizada y asesoría sobe todos los requisitos y procedimientos necesarios para una división patrimonial exitosa.

Proceso de partición judicial de bienes heredados Una vez el trámite del escrito de solicitud hecho por uno de los legatarios ha sido admitido, se procede a realizar un auto con el fin de acordar la intervención y el inventario de la herencia, tanto por la petición del heredero como por el Juzgado. Los abogados de Villaquirán velan en todo momento por los intereses de sus representados, utilizando todos los mecanismos legales a su favor, según sus necesidades particulares.

En definitiva, en casos como estos, la mejor representación legal de la cual se puede disponer, se encuentra en Villaquirán Abogados, quienes facilitarán a sus clientes el respaldo jurídico adecuado y personalizado, que les garantice la mayor seguridad jurídica respecto a la solución de situaciones legales complejas tales como las que tienen que ver con la herencia.