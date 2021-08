Axiance presenta el barco Elena Nova de Javier Sanz con el que competirá en la Copa del Rey de Vela Comunicae

lunes, 2 de agosto de 2021, 14:26 h (CET) El ClubSwan 42 Elena Nova inicia una nueva etapa de la mano de la nueva plataforma de trading online, Axiance y será uno de los rivales a batir en la 39 Copa del Rey Mapfre que se disputa en la Bahía de Palma desde hoy hasta el próximo 7 de agosto La competición que organiza el Real Club Náutico de Palma, decano de la vela en las Islas Baleares, reunirá en esta nueva edición a más de 100 equipos venidos de todo el mundo. Las embarcaciones competirán divididas en nueve clases repartidas entre las que compiten por rating (fórmula que permite competir a distintas embarcaciones bajo una misma clasificación) y los monotipos (embarcaciones iguales).

Este es el caso de la clase ClubSwan 42 en la que participará el Elena Nova - Axiance. El armador Javier Sanz, actual presidente de la Real Federación Española de Vela, se muestra optimista antes del inicio de la competición: “Este es un barco de garantías, con una tripulación conocedora de la Bahía de Palma y con un gran palmarés a sus espaldas”.

Sanz, que lidera este proyecto junto a Christian Plump, asegura que “el equipo no se siente presionado por ser uno de los favoritos de la flota; más bien motivado y con ganas de demostrar por qué se nos ha puesto esta etiqueta”.

Como marca que considera el medio ambiente y la sostenibilidad como prioridades estratégicas, Axiance cree que esta asociación es una oportunidad para reflejar sus valores actuales de una manera original.

El deporte de la vela, milenario y respetuoso con el medio ambiente, refleja el espíritu del trabajo en equipo, la solidaridad y el rendimiento, valores que son clave para el crecimiento de Axiance. "Axiance es una plataforma de trading online de multiactivos dedicada a las prácticas de inversión ética. Utilizamos el poder de nuestra tecnología de la misma manera que este barco aprovechará el viento para competir, creando un valor real y alimentando nuestra ambición de establecer el estándar en las finanzas responsables", afirma Panikos Teklos, director general de Axiance

Gracias al patrocinio de Axiance, el Elena Nova iniciará una ambiciosa temporada con la Copa del Rey como primera parada. Después de la regata estrella del Mediterráneo, el equipo se medirá a las mejores tripulaciones nacionales e internacionales en la regata Palmavela y después intentará el asalto al mundial de su clase, la Nations Trohpy de Nautors Swan.

Sobre la clase ClubSwan42

El ClubSwan 42 es un barco de 42,6 pies de eslora (13 metros) diseñado por el argentino German Frers y presentado en 2006 para ser navegado por tripulaciones eminentemente amateur aunque el nivel de la flota en los últimos años a escalado a un nivel mayor. Para su cuarta Copa del Rey MAPFRE, como clase convoca a once equipos de siete nacionalidades (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Gran Bretaña y Rumanía). El Elena Nova tiene bandera española y grímpola del Real Club Náutico de Palma. Su patrón en la Copa del Rey será el co-armador del barco, Christian Plump.

Sobre Axiance

Axiance es un bróker de multiactivos dedicado a las prácticas de negociación ética, con la misión de hacer que la inversión socialmente responsable sea accesible para los clientes minoristas e institucionales.

Su personal dedicado y su equipo de expertos, cada vez más numeroso, comparten sus habilidades y recursos para ofrecer una tecnología de negociación de primer nivel y un amplio abanico de clases de activos, garantizando una experiencia de negociación de primera clase con total seguridad y transparencia.

