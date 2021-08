Blas Cantó y Sydney, de Echosmith, presentan 'Americana' para Diario Qué! Comunicae

lunes, 2 de agosto de 2021, 10:10 h (CET) Blas Cantó, representante de Eurovisión, y la cantante Sydney Sierota, de la banda Echosmith han permitido a Diario Qué! estar con ellos un rato y comentar acerca de su nueva canción, 'Americana' El estreno oficial de 'Americana' está siendo toda una tendencia en el mundo musical. Sobre todo por la forma en que se está promocionando, muy al estilo de Love actually.

'Americana' es una canción en español con partes en inglés. Estrenada el pasado 29 de julio, el músico Blas Cantó ha colaborado con la cantante Sydney Sierota y el videoclip se ha ambientado en la película Love Actually, que para Blas Cantó era americana, y no británica (lo que hace pensar que el título podía haber sido otro).

Aun así, siguió adelante con la idea debido a que casaba demasiado bien como para desecharla. Ahora ya se puede escuchar el videoclip y ver la entrevista completa en exclusiva al Diario Qué!

Los carteles que sus protagonistas han ido colgando, todos ellos buscando el sentido del humor, han hecho que los propios seguidores sigan muy pendientes todo lo que ha ido surgiendo en la promoción. También ha ayudado una publicación en la que el propio Blas Cantó desvelaba una parte de la letra: "Solo contigo quiero bailar, me tienes loco, me tienes mal, este amor es como una película Americana".

'Americana' no es la primera colaboración internacional que realiza, sino que hace poco lanzó la versión en inglés 'I'll stay', junto a James Newman; o 'I dare you (Te reto a amar)', con Kelly Clarkson. Sin embargo, sí que supone su "regreso a la música".

La canción es una balada pop rítmica, en la que se puede ir viendo cómo pasa el tiempo y el amor siempre perdura.

El vídeo ha sido dirigido por Román Reyes, siendo la visual rodada íntegramente en España, en una bolera, un bar de carretera y otros escenarios, como un equipo de béisbol o coreografías en pareja.

