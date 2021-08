Cogolludo, puerta abierta al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara Comunicae

lunes, 2 de agosto de 2021, 10:16 h (CET) En la mañana de ayer, se inauguró, en el Palacio de los Duques de Medinaceli, el nuevo Centro de Visitantes que abre, desde la villa serrana, la puerta a esta joya natural de la provincia de Guadalajara El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, el delegado provincial de este mismo negociado, José Luis Tenorio, el director del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, Rafael Ruiz, y el alcalde de Cogolludo, Alfonso Fraguas, inauguraron en la mañana de ayer, en el ala Norte del Palacio Ducal, y más concretamente en el zaguán, el nuevo Centro de Visitantes del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en una jornada en la que además, la delegación regional hizo lo propio con un segundo Centro de Visitantes, en este caso en el Museo del País de la Plata en Hiendelaencina.

La obra la ha ejecutado y sufragado de manera íntegra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para lo que ha contado con el beneplácito del Ministerio de Cultura, titular del edificio. “Para el Gobierno regional es un placer inaugurar este centro de visitantes en Cogolludo, algo que no habría sido posible sin la disponibilidad y el apoyo del Ayuntamiento, a través de su alcalde, Juan Alfonso Fraguas”, señalaba ayer Escudero, en alusión a que será un informador municipal el que reciba a los visitantes en el Centro. La Junta de Comunidades ha invertido, entre ambos centros de interpretación, algo más de 65.000 euros, “para un total de inversión superior a los dos millones de euros en el conjunto del Parque, en lo que va de legislatura”, añadía el consejero. El centro favorecerá que, hasta la villa serrana como puerta del Parque, se acerque un turismo sostenible que descubra, a partir de Cogolludo, esta joya natural de la provincia de Guadalajara, y, con ello, “se generen oportunidades de empleo para mejorar la vida de vecinos y vecinas del pueblo”, subrayó Escudero.

Para Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo, las nuevas instalaciones, y el servicio de información van a darle una nueva dimensión al turismo no solo hacia Cogolludo, sino hacia la comarca. “Será un revulsivo para canalizar el turismo hacia la Sierra Norte de Guadalajara”, afirmaba ayer el regidor, al respecto de lo que va a significar para la comarca el nuevo centro. El regidor agradecía “su labor a la Junta de Comunidades en este proyecto, que personalizaba en Escudero y Tenorio, pero también quiso recordar el trabajo previo que llevó a cabo Santos López Tabernero, anterior delegado de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, “con quien habíamos trabajado previamente en lo que hoy se hace real durante muchas horas”.

El nuevo centro de interpretación va a darle una nueva dimensión a la información turística que se presta en Cogolludo, abriéndola, desde la villa serrana, a la comarca de la Sierra Norte. Para ello, cuenta con seis paneles explicativos, material divulgativo y también contenidos audiovisuales. Cinco de los paneles corresponden al parque, quedando uno adicional, de doble cara, que el Ayuntamiento de Cogolludo va a personalizar con información turística local. Además, el nuevo Centro de Interpretación cuenta con reproducciones, algunas a tamaño natural, talladas en resina y pintadas a mano, de fauna y flora que se pueden encontrar en él, para mostrar el valor natural, medioambiental, paisajístico y patrimonial del lugar.

En un primer espacio, se da la bienvenida al visitante recordándole cuáles son las zonas de protección especial: el Macizo del Lobo-Cebollera, el Hayedo de Tejera Negra o el Río Pelagallinas y sus pinares en turberas. Un segundo panel introduce al visitante en la diversidad geológica del espacio natural, en la encrucijada que forman el Sistema Central, el Sistema Ibérico y la Cuenca Noreste del Tajo. El tercer panel resume la flora que lo habita, subrayando la importancia de las especies protegidas en el parque y explica cuáles son los tipos de bosques que hay. El cuarto panel muestra la fauna de cada hábitat (comunidad de aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces e invertebrados). El quinto de los que ya están dotados de contenido cuenta los valores culturales y etnográficos y artísticos de la comarca, subrayando estilos arquitectónicos como el románico rural, la arquitectura negra o la dorada.

De manera complementaria, un video, de diez minutos, presenta las seis grandes unidades naturales del parque: alta montaña, los bosques eurosiberianos de Tejera Negra, el Ocejón y su entorno de arquitectura negra, el Alto Rey y la arquitectura dorada, los pinares de Condemios, y por último, la zona caliza, de menor altitud y más cálida, en Tamajón y en el valle de Jarama.

Con contenidos facilitados por el propio parque natural, los fondos museísticos son obra de la empresa HD Faber. Están hechos con materiales sostenibles con la premisa de que todos ellos se puedan reutilizar. La madera de los paneles está certificada, tratada con aceites de cera, en lugar de barnices, y no se han utilizado, en ningún caso tintas agresivas con el medioambiente, sino al agua hechas con látex. Plenamente conscientes de la monumentalidad del sitio, “nos hemos ajustado al espacio de que disponíamos”, señala Faustino de la Carrera responsable de HD Faber. Los textos están pensados para que la lectura íntegra dure 15 minutos, que es el tiempo estimado de visita.

El Ayuntamiento de Cogolludo va a contribuir al proyecto mediante la contratación de un nuevo informador turístico, Javier Segura, que se añadirá a la persona que en la actualidad lleva a cabo esta misma labor, Sandra Martín. De esta manera, la villa serrana contará, los siete días de la semana, con personal especializado.

Gran conocedor de la comarca, de forma previa, Segura se ha formado en aspectos específicamente en todo lo que tiene que ver con el parque natural, en diferentes cursos que se han llevado a cabo tanto en Tamajón como en Sigüenza.

Además del previsible incremento del turismo hacia la zona que va a propiciar el centro, es intención del Ayuntamiento de Cogolludo, favorecer igualmente la celebración de jornadas divulgativas y formativas sobre el parque, “aprovechando los salones y espacios para sesiones informativas de que dispone el Ayuntamiento y también la infraestructura hotelera y hostelera de Cogolludo”, termina Fraguas.

