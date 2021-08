Ideas para personalizar marcos de fotos TodoMarcos.pro

Un marco de fotos es una pieza por lo principal redondeada o de forma cuadrada que sirve para poder poner fotos u otros recuerdos en forma de imagen. De este modo los marcos de fotos le darán al hogar un toque más personalizado Un marco de fotos no es un artículo de un gran valor, pero seguro que muchas personas tienen marcos de fotos viejos o que simplemente no les gusta. En este artículo explicaremos algunas ideas para poder personalizar esos marcos viejos o pasados de moda para que no sea necesario tener que tirarlos.

Marcos de fotos con papel

Esta técnica es ideal para cuando el marco de fotos no gusta nada o simplemente se quiere darle un cambio por completo. Lo ideal para que el papel quede bien es utilizar un marco de fotos con los bordes totalmente lisos.

Se pueden encontrar una gran variedad de papeles con estampados muy diferentes, así que, se podrá elegir el tipo de papel que más guste.

Decoración con cintas

Este diseño es muy sencillo, simplemente se deberán cortar 4 tiras de cuerda o cinta de tal manera que la cinta vaya de punta a punta de cada lado del marco. Se colocará en el centro de cada lateral del marco y listo.

Se aconseja que se lleve la cinta o cuerda hasta la parte trasera para que de este modo no se vea el corte tan exagerado.

Decoración con conchas

Para poder realizar este diseño solo se necesitarán unas cuentas conchas, algún spray a color o cualquier recipiente de pintura junto con un pincel y un pegamento lo suficientemente fuerte como para pegar las conchas.

En primer lugar, se pegarán las conchas de tal manera que quede el menor espacio vació posible. Una vez se tengan todas las conchas pegadas se pintarán con la pintura que se haya elegido y listo.

Marcos de fotos con pompones de lana

Para hacer el diseño de este marco se necesitarán unos cuantos pompones de lana de diferentes tamaños y colores. El diseño de este marco dependerá ya de los gustos de cada persona ya que se han podido ver pompones de lana cubriendo todo el marco de la foto y se han visto también marcos de foto que estos pompones solo cubrían alguna esquina del marco.

Decoración con piedras

Esta técnica se realiza muy similar al diseño de conchas. Para comenzar solo se necesitan unas piedras del tamaño que más guste a cada uno, se colocarán con pegamento cubriendo todo el marco y se pintarán con el color que se elija.

Estos diseños son muy sencillos y fáciles de hacer así que son ideales para poder reciclar aquellos marcos viejos o que han pasado de moda. Es una manera de poder darles otra vida con un toque personalizado al gusto de cada persona.