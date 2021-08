"Tu Familia, Tu Legado" de Sandra Borrás Bueno alcanza la categoría de Best Seller en Amazon Comunicae

lunes, 2 de agosto de 2021, 09:26 h (CET) La maestra, psicopedagoga y coach acaba de publicar -de la mano de Lioc Editorial- su libro Tu familia, Tu legado. Claves para una convivencia feliz con tus hijos. En este volumen -fruto de sus años de experiencia en el mundo de la educación y sus vivencias también como madre- Sandra Borrás Bueno recopila sus reflexiones y consejos para mejorar la relación y la comunicación entre padres e hijos Gracias al éxito alcanzado en su publicación en Amazon, el día 29 de Julio el libro "Tu familia, Tu legado. Claves para una convivencia feliz con tus hijos" -escrito por la psicopedagoga Sandra Borrás Bueno y publicado por Lioc Editorial- ha alcanzado en pocos días la primera posición en la categoría Familia y Relaciones.

Un verdadero Best Seller pues, que confirma el inagotable interés por todas las cuestiones que tienen que ver con la tan apasionante como compleja relación entre padres e hijos.

Los castigos, el miedo a la sobreprotección, las tareas domésticas, la comunicación, el apoyo en los estudios, la falta de tiempo de calidad para pasar en familia... Cualquier padre y cualquier madre se enfrentan a diario a retos como estos y a muchos más, e inevitablemente -aunque los modelos de familia puedan evolucionar- seguirá siendo así en el futuro.

Sandra Borrás Bueno lleva ya casi veinte años en el mundo de la formación -su gran pasión-, en los que ha sido maestra y directora de un centro educativo; y, además -pero no menos importante- también es madre. Sumando toda esta experiencia, Borrás se ha propuesto dar su punto de vista alrededor de todos estos asuntos en las páginas de "Tu familia, Tu legado. Claves para una convivencia feliz con tus hijos", una obra escrita desde su vocación de ayuda y servicio.

Educación, amor, comunicación, autoestima, confianza, responsabilidad... son algunos de los muchos temas sobre los que la autora ofrece valiosas lecciones, siempre desde el respeto a las diferentes y múltiples formas de entender la familia.

La autora lleva años ayudando a padres y madres, a niños y niñas, a adolescentes, a educadores. Y a partir de este bagaje, en esta obra propone una gran cantidad de consejos extraordinariamente útiles y transformadores, algunos de los cuales pueden resultar sorprendentes e inesperados pero que, en el fondo, están planteados tanto desde la sensatez como, sobre todo, desde el amor. Porque, tal y como Sandra no se cansa de recordar, el amor es la base sobre la que se construye una familia.

Este libro de Lioc Editorial, además, ofrece una novedad: aunque se dirige en primera instancia a los padres, también incluye capítulos pensados específicamente para la lectura y la participación de los hijos, desde la convicción de que la empatía mutua es una de las bases indispensables para la convivencia, el respeto y el cariño.

Para acceder a la adquisición del libro: https://www.amazon.es/dp/B09B3Z1KZ2

