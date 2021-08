Alquiler de yate privado con Yacht IN Ibiza Emprendedores de Hoy

sábado, 31 de julio de 2021, 11:32 h (CET)

Las vacaciones de verano son la temporada ideal para disfrutar de viajes de relajación, diversión y aventura. Para los que eligen una travesía por el agua, el alquiler de yate privado es una oportunidad para recorrer las islas del mediterráneo y disfrutar de un servicio de lujo.

Ibiza se ha convertido en uno de los lugares de referencia cuando se trata de alquilar yates. Una de las propuestas que destaca para alquilar barcos de diversos modelos y presupuestos es Yacht IN Ibiza, una empresa intermediaria con una amplia flota de embarcaciones.

Razones para alquilar un yate privado con Yacht IN Ibiza Viajar es una de las experiencias más increíbles e inolvidables de la vida. Cuando llega el verano, comienzan las ofertas y planes vacacionales de la temporada y si se ha elegido pasear por el mar en Ibiza, hay algunas opciones atractivas que vale la pena contemplar.

Yacht IN Ibiza es una empresa chárter de embarcaciones que ofrece alquiler de barcos directamente del propietario al cliente, sin intermediarios. El cliente paga lo justo, sin comisiones, lo que supone una ventaja para el cliente.

Para esta temporada, Yacht IN Ibiza pone a disposición de los clientes una gran variedad de barcos de distintos tamaños, capacidad y presupuesto para que sea el cliente quien elija la que mejor se adapta a sus necesidades.

Entre las opciones de alquiler de yate privado destaca el Sunseeker Predator 84 M/Y Palumba, la combinación perfecta entre lujo y potencia, tiene una capacidad para 12 personas y su precio va desde 5.950€/día.

Uno de los yates privados más demandados por los turistas es el modelo Sunseeker 82 M/Y Georgia, una embarcación moderna que cuenta con 4 camarotes ideales para descansar y relajarse y dos amplios solariums en proa y popa. Durante la temporada de julio y agosto, el precio de alquiler de este yate tiene un precio de 6.750€/día + IVA.

Servicio completo y profesionalidad El alquiler de yates en Yacht IN Ibiza ofrece un servicio todo incluido que abarca comidas y bebidas, servicio wifi y una tripulación al mando formada por profesionales en náutica que se encargan de que la experiencia sea única.

Para garantizar una experiencia inolvidable, los clientes pueden solicitar los servicios Concierge. En este sentido, el equipo de Yacht IN Ibiza se ocupa de recoger a los clientes en el aeropuerto, trasladarlos hasta el puerto y al amarre de la embarcación y reservas en restaurantes y beach club y cualquier servicio que necesiten a bordo.

En definitiva, la propuesta de Yacht IN Ibiza es una opción atractiva para esta temporada de vacaciones de verano, si se ha elegido viajar en el mar.

